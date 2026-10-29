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У Башкортостані атаковано завод, який є єдиним у РФ виробником компонента для бронежилетів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Башкортостані атаковано завод, який є єдиним у РФ виробником компонента для бронежилетів
Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ «Росхім»
фото: соцмережі

АТ «Башкирська содова компанія» – це один із найбільших хімічних комплексів Росії

У російському Стерлітамаку 29 жовтня на тлі атаки дронів здійнявся дим у районі Башкирської содової компанії – єдиного у РФ виробника сполуки, яку використовують для виготовлення бронежилетів, шоломів та інших засобів захисту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на моніторингові пабліки.

За даними пабліків, повідомлення про загрозу безпілотників з'явилися в моніторингових каналах близько 5:00. Приблизно через годину про атаку заявили офіційно.

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АТ «Башкирська содова компанія» – це один із найбільших хімічних комплексів Росії, який посідає перше місце в країні з виробництва кальцинованої та харчової соди. Компанія розташована в місті Стерлітамак (Республіка Башкортостан). Компанія входить до складу великого хімічного холдингу АТ «Росхім», якому належить контрольний пакет акцій (57,43 %).

Компанія була утворена у травні 2013 року в результаті злиття двох великих радянських підприємств – ВАТ «Сода» та ВАТ «Каустик».

При цьому завод входить до закритого реєстру оборонних підприємств Мінпромторгу РФ. БСК постачає продукцію до різних галузей, зокрема до оборонного комплексу, виробляючи соляну кислоту, дихлоретан, і є єдиним російським виробником терефталоїлхлориду. Це важлива хімічна сполука, яка використовується для створення синтетичних балістичних ниток, високоміцних полімерів та арамідних матеріалів (аналогів кевлара). З неї виготовляють сучасні бронежилети, шоломи та елементи бронезахисту для військової техніки й авіації.

Раніше компанія вже зазнавала атаки 27 серпня.

Нагадаємо, у ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. За словами мера Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.

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Теги: росія війна

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