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Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
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Незаконне збагачення. Нардеп Качний покаявся, але антикорупційний суд виніс жорстке рішення
Олександр Качний обвинувачується у незаконному збагаченні
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Обвинувачений нардеп Олександр Качний планував задонатити гроші на армію фонду «Повернись живим»

Вищий антикорупційний суд відмовився затверджувати угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором САП і народним депутатом Олександром Качним (обраний від нині забороненої партії «Опозиційна платформа – За життя»). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судовий реєстр.

На початку вересня до суду надійшов обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості обранця Качного, обвинуваченого у незаконному збагаченні.

Під час підготовчого засідання нардеп визнав вину, підтвердив добровільність укладання ним угоди і просив її затвердити.

Адвокат погодився з думкою клієнта. При цьому просив врахувати Феміду, що Олександр Качний потребує лікування. Також політик повинен здійснювати погашення наявних боргів, природа яких не уточнюється в судовій ухвалі.

Зі свого боку прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на затверджені судом угоди про визнання винуватості обвинуваченого. Наголосив, що перерахування коштів фігурантом саме на конкретний фонд є сталою практикою. На думку прокурора, вказані кошти будуть використані ефективно.

Крім того, у суді виступив громадянин Ігор Жуковський. Він підтримав нотаріально посвідчену заяву, яку передав суду. І додав: квартира, будинок та земельна ділянка були оформлені на його ім’я, однак фактично йому не належать (у декларації за 2025 рік дружина нардепа Людмила Качна зазначила оренду столичної квартири площею 136 кв. м у громадянина Ігоря Жуковського).

Під час аналізу угоди про визнання винуватості антикорупційний суд висловив сумнів щодо обраного способу обвинуваченим перерахувати 3 млн грн у вигляді фінансової допомоги Збройним силам України. Зокрема, в Угоді сказано, що Олександр Качний бере обов’язок перерахувати кошти для збиття розвідувальних та ударних дронів у рамках проєкту благодійної Організації «Міжнародний благодійний фонд «Повернись живим».

З цього проводу Феміда висловила застереження: направдення донату на ЗСУ через рахунок благодійної організації «перебуває поза межею контролю підписантів угоди та суду».

Разом із тим, суд вказав на альтернативні способи, окрім благодійних фондів, підтримки ЗСУ. Це спецрахунок у Національному банку, а також рахунок для донатів, відкритий Міністерством оборони.

«Суд погоджується з твердженнями, викладеним в угоді про визнання винуватості, що «в умовах повномасштабної військової агресії з боку РФ найвищим суспільним інтересом та найважливішою функцією держави є забезпечення діяльності Збройних Сил України необхідними ресурсами для захисту суверенітету і територіальної цілісності». Однак, погодження сторонами в угоді перерахування відповідних коштів на рахунок благодійної організації, за наявних у матеріалах справи доказів та відповідно до процесуальних обмежень, передбачених КПК України при розгляді угоди про визнання винуватості, не надає суду можливості переконатись у тому, що ці положення відповідають інтересам суспільства», – ідеться в ухвалі ВАКС.

Окремо суд надав оцінку можливості застосування спеціальної конфіскації при укладанні угоди про визнання винуватості. При цьому, як було з’ясовано, прокурор і обвинувачений погодилися з тим, що спецконфіскація варто застосувати до майна, яке належить громадянину Жуковському. Тим паче, що у суді є його нотаріально посвідчена заява-згода на спеціальну конфіскацію.

Натомість антикорупційний суд зазначив, що попереднім власником квартири Жуковського площею 132 кв. м була Ірина Жуковська, яка поперла у жовтні 2023 року. Потім ця нерухомість шляхом спадщини дісталася цьому чоловіку.

Що цікаво: за життя Ірини Жуковської її квартиру орендувала вищезгадана дружина нардепа Качного.

Водночас антикорупційний суд заявив, що «позбавлений можливості встановити наявність підстав для застосування спеціальної конфіскації до майна власником якого є третя особа, яка не має будь-якого процесуального статусу у кримінальному провадженні», де обвинуваченим проходить обранець Олександр Качний.

Підсумовуючи, ВАКС зазначив, що сторони процесу можуть повторно звернутися з угодою про визнання винуватості у разі усунення підстав, на основі яких суд відмовив у затвердженні такої угоди.

За відомостями аналітичної системи YouControl, керівником благодійного фонду «Повернись живим» є відомий волонтер і сержант резерву морської піхоти Тарас Чмут. Нині він є членом наглядової ради державного підприємства Міністерства оборони «Агенція оборонних закупівель». Співзасновником фонду «Повернись живим» також зазначено Віталія Дайнегу, заступника міністра оборони у 2023 році.

Як повідомляв «Главком», навесні 2026 року НАБУ і САП викрили на незаконному збагаченні чинного народного депутата Олександра Качного. Слідство встановило, що протягом 2020-2021 років обранець став власником активів на загальну суму майже 13 млн грн, що значно перевищувало рівень його офіційно задекларованих доходів. На вказані кошти посадовець придбав котедж та земельну ділянку на узбережжі Чорного моря (село Коблево), а також купив квартиру в центрі Києва площею 132,6 кв. м.

Як наголошували правоохоронці, лише вартість послуг з розроблення дизайн-проєкту останньої та сам ремонт апартаментів коштували понад 5,5 млн грн.

Нагадаємо, що Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості з колишнім виконувачем обов’язків глави Адміністрації президента Сергієм Пашинським у справі про заволодіння арештованими нафтопродуктами у 2014 році. За умовами угоди, він має перерахувати 600 млн грн до загального фонду державного бюджету як відшкодування встановлених збитків. Кошти мають надходити поетапно протягом 2,5 року після набрання вироком законної сили.

Ще 400 млн грн Пашинський має передати фонду «Повернись живим» або забезпечити на цю суму постачання озброєння за погодженим переліком. Ще 100 млн грн мають надійти до благодійного фонду «Спільнота Стерненка» для придбання озброєння для Сил оборони України.

Крім того, суд призначив Пашинському штраф у розмірі 850 тис. грн. Ще 17 тис. грн він має сплатити як додаткове покарання, яке також передбачає заборону обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування протягом одного року.

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Теги: ЗСУ корупція в Україні війна гроші Опозиційна платформа — За життя Вищий антикорупційний суд

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