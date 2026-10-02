«Захищатимемо кожен дюйм». США відповіли Росії на ядерні погрози через Калінінград

Вашингтон запевнив, що НАТО не готує наступальних дій проти РФ, однак у разі агресії союзники готові захищати територію Альянсу

Постійний представник США при НАТО Меттью Вітакер відреагував на російські погрози щодо Калінінграда та заявив, що Північноатлантичний альянс не прагне атакувати Росію. Водночас союзники готові захищати територію країн-членів НАТО. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Вітакера CNBC.

За словами американського дипломата, Москві чітко дали зрозуміти, що НАТО залишається оборонним альянсом. Вітакер наголосив, що союзники не планують наступальних дій проти Росії та не прагнуть створювати загрозу її інтересам.

«Ми захищатимемо кожен дюйм території НАТО, але водночас ми не націлені на наступальні дії. Ми не прагнемо атакувати Росію чи якимось чином ставити під загрозу її інтереси», – зазначив Вітакер.

Представник США також пов'язав нинішню агресивну риторику Москви з перебігом війни проти України. За його словами, Росія не досягає бажаних результатів на полі бою та намагається спрямовувати свою агресію назовні. Вітакер додав, що НАТО продовжить зміцнювати оборонні спроможності, щоб бути готовим до захисту своїх членів у разі загрози.

Нагадаємо, раніше посольство Росії в Ірландії заявило, що Москва готова використати весь свій арсенал, зокрема ядерну зброю, якщо країни НАТО спробують заблокувати Калінінградську область.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що Росія використовує ядерну риторику щодо Калінінграда через вразливість регіону. За його словами, Москва не здатна гарантувати його захист звичайними військовими засобами.

Трамп також повідомив, що Росія направила країнам НАТО дипломатичну ноту, в якій заявила про нібито підготовку Альянсом повітряної та морської блокади Калінінграда. Москва пригрозила застосуванням ядерної зброї у разі такого розвитку подій.