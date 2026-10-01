Головний комуніст Росії звинуватив Європу у підготовці військового наступу

Російський політик заявив про наближення «великої війни» та назвав 2029–2030 роки термінами нібито «гарячого наступу»

Лідер КПРФ Геннадій Зюганов заявив, що Росія нібито перебуває на порозі «великої війни», а європейські країни начебто готуються до «гарячого наступу» у 2029–2030 роках. Таку заяву політик зробив 1 жовтня під час пленарного засідання Держдуми, повідомляє «Главком».

Зюганов заговорив про можливість масштабної війни під час виступу представників парламентських фракцій щодо поточної ситуації. Він висловив невдоволення станом російської економіки та заявив, що нинішні заходи не дають йому впевненості в тому, що Росія матиме достатньо ресурсів для тривалого протистояння.

«Чому? Тому що, щоб перемагати у великій і довгій війні, треба пам'ятати, що це війна на виснаження і переможуть у ній ті, у кого вищий потенціал. Ті, хто оголосив війну нам, російському світу, мають фінансово-економічний потенціал у 10 разів вищий», – заявив Зюганов.

За словами лідера КПРФ, за таких умов Росії доведеться змінювати фінансово-економічний курс. Зюганов пов'язав економічні можливості країни з її здатністю вести тривалу війну.

Політик також заявив про нібито руйнування всієї системи міжнародних відносин і заговорив про наближення масштабного воєнного протистояння.

«Виповнюється рівно 80 років, як у Нюрнберзі всім злочинцям було винесено дуже жорстке покарання. Одних повісили, других посадили, але ті, хто оголосив нам війну, не заспокоїлися. І ми повинні усвідомлювати, що у нас на порозі велика війна», – заявив Зюганов.

Після цього лідер КПРФ звинуватив керівництво європейських держав у прагненні отримати доступ до російських ресурсів. За його словами, країни Європи нібито раніше «пограбували» Азію, Африку та Латинську Америку, а тепер зацікавлені у ресурсах РФ. Доказів цих тверджень Зюганов не навів.

Окремо політик назвав терміни, коли, за його твердженням, може розпочатися «гаряча» фаза протистояння. «Будь-яка війна проходить чотири етапи: очорнення, ослаблення, наступ. Ось зараз гарячий наступ вони запланували на 29–30 рік», – сказав лідер КПРФ.

Подібні твердження про 2029–2030 роки російські посадовці озвучували й раніше. У вересні представниця РФ на переговорах у Відні Юлія Жданова заявляла, що НАТО нібито планує перевести протистояння з Росією у «гарячу фазу» не пізніше 2029–2030 років. Вона пов'язувала це з модернізацією військової інфраструктури та посиленням східного флангу Альянсу.

Також на початку вересня директор Служби зовнішньої розвідки РФ Сергій Наришкін заявляв, що Євросоюз нібито готується до повномасштабного конфлікту з Росією до 2030 року. Він посилався, зокрема, на європейський план переозброєння та підвищення оборонної готовності.

Нагадаємо, раніше російська влада вже звинувачувала НАТО та Європейський Союз у нібито підготовці до військового протистояння з Росією. Зокрема, заступник глави МЗС РФ Олександр Грушко заявляв, що Захід начебто готується до війни з Росією до 2030 року.

Водночас у Німеччині попереджали про протилежний сценарій. Командувач сухопутних військ Бундесверу генерал-лейтенант Крістіан Фройдінг заявляв, що Росія може отримати необхідні для нападу на одну з країн НАТО військові спроможності до 2029 року або навіть раніше.