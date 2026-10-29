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Москва потрапила під атаку БпЛА

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Москва потрапила під атаку БпЛА
У Москві працювала ППО
фото з відкритих джерел

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що кількість нібито перехоплених БпЛА перевищила сотню

У ніч на 29 жовтня столиця Росії зазнала атаки безпілотників. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на публікації мера міста Сергія Собяніна в Telegram.

За словами Собяніна, сили ППО відбивали атаку на підльоті до Москви, а сумарна кількість нібито перехоплених БпЛА, починаючи з вечора, перевищила сотню.

Зокрема, перше нічне повідомлення від очільника міста з'явилося о 01:05, де йшлося про відбиття атаки 15 безпілотників та роботу екстрених служб на місцях падіння уламків. Надалі Собянін продовжував інформувати про нові збиті дрони в регіоні.

Повітряний напад призвів до суттєвих збоїв у цивільній авіації:

  • тимчасові обмеження на виліт та прийом повітряних суден запровадили в аеропортах Внуково, Домодєдово та Жуковському.
  • через закриття неба аеропорту Внуково щонайменше два пасажирські літаки, які прямували до Москви з Туреччини, змушені були розвернутися та повернутися в країни вильоту.

Нагадаємо, у ніч на 24 жовтня на тимчасово окупованому Кримському півострові сталися масштабні відключення електроенергії. 

Блекаут охопив Сімферополь, Севастополь, Ялту та Велику Ялту, Феодосію, Євпаторію, Джанкой, Алушту, Керч, Армянськ, Красноперекопськ, Судак, а також десятки районів і населених пунктів, зокрема Бахчисарайський, Білогірський, Кіровський, Сакський та інші. За попередньою інформацією, без світла також залишилися окуповані території Херсонської та Запорізької областей.

Як відомо, вночі 18 жовтня у Санкт-Петербурзі на території нафтоналивного порту спалахнула масштабна пожежа внаслідок атаки безпілотників. 

Крім того, у Пітері було атаковано Центр обробки даних «Вконтакте». Ураження об'єкта спричинило масштабний критичний збій у роботі сервісів, хмарних платформ та інфраструктури по всій мережі. Потужність об'єкта: проєктна потужність становить 63 МВт, місткість понад 3 800 серверних стійок, площа комплексу 130 000 кв. м.

Також повідомляється про удар по підстанції 330 кВ «Восточная» у Ленінградській області.

Теги: Москва росія безпілотник

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