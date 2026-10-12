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Російська спортивна чиновниця розповіла, як ведмідь вийшов до траси під час Кубка РФ з лижеролерів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Російська спортивна чиновниця розповіла, як ведмідь вийшов до траси під час Кубка РФ з лижеролерів
У Южно-Сахалінську в останній день Кубка Росії дівчата бігли вгору, ведмідь вийшов

Фінал Кубка Росії з лижеролерів пройшов у Южно-Сахалінську з 9 по 13 вересня

Заступник голови Федерації лижного спорту і сноуборду Росії Олена Вяльбе розповіла пропагандистам, що під час Фіналу Кубка Росії з лижеролерів спортсменам довелося відганяти ведмедя, що вийшов до траси. Про це повідомляє «Главком».

Фінал Кубка Росії з лижеролерів пройшов у Южно-Сахалінську з 9 по 13 вересня в межах міста, а також у гірськолижному комплексі «Гірське повітря».

«У Южно-Сахалінську в останній день Кубка Росії дівчата бігли вгору, ведмідь вийшов. Звісно, ​​страшно. Знали, що треба палицями стукати, якраз залізна труба була поруч, кричати, намагатися відлякати. Він пішов. Але там і єгеря чергували, бо бачили звіра поряд раніше», – заявила Вяльбе.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.

Теги: спорт росія

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