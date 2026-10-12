У Южно-Сахалінську в останній день Кубка Росії дівчата бігли вгору, ведмідь вийшов

Фінал Кубка Росії з лижеролерів пройшов у Южно-Сахалінську з 9 по 13 вересня

Заступник голови Федерації лижного спорту і сноуборду Росії Олена Вяльбе розповіла пропагандистам, що під час Фіналу Кубка Росії з лижеролерів спортсменам довелося відганяти ведмедя, що вийшов до траси. Про це повідомляє «Главком».

Фінал Кубка Росії з лижеролерів пройшов у Южно-Сахалінську з 9 по 13 вересня в межах міста, а також у гірськолижному комплексі «Гірське повітря».

«У Южно-Сахалінську в останній день Кубка Росії дівчата бігли вгору, ведмідь вийшов. Звісно, ​​страшно. Знали, що треба палицями стукати, якраз залізна труба була поруч, кричати, намагатися відлякати. Він пішов. Але там і єгеря чергували, бо бачили звіра поряд раніше», – заявила Вяльбе.

Нагадаємо, голкіпер ПСЖ росіянин Матвій Сафонов разом з гімнасткою Ангеліною Мельниковою, яка підтримує агресію РФ проти України, взяв участь у рекламному заході російської компанії «ЕкоНива».

Також у рекламному заході взяв участь німецький власник «ЕкоНиви» Штефан Дюрр.

PSG goalkeeper Matvey Safonov, gymnast Melnikova, who supports Russia’s aggression against Ukraine, and Stefan Dürr, the owner of EkoNiva, took part in a promotional event for the Russian company EkoNiva. In 2025, Dürr received the Russian Order of Friendship by decree of Putin. https://t.co/alIIuKfs50 — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) — UkrSportBase 🇺🇦 | Olympics (@Ukrsportbase) October 5, 2026

Дюрр, який понад 20 років займається виробництвом молока в Росії, у 2025 році отримав державний орден Дружби «за заслуги в галузі сільського господарства». Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв вручив нагороду Дюрру за дорученням російського диктатора Володимира Путіна.