Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС
Батько Карела не дізнався про його рішення воювати на боці України
фото: скріншот із відео

Після початку повномасштабної війни Карел виїхав із Росії та  долучився до Російського добровольчого корпусу

Боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) із позивним Карел звернувся до покійного батька, який був полковником Міністерства внутрішніх справ Росії. Чоловік не встиг дізнатися, що його син виїхав до України та долучився до боротьби проти російських окупантів. Як інформує «Главком», своє звернення військовий озвучив у інтерв’ю 24 каналу.

«Тату, я, як ти й хотів, у спецназі. Щоправда, трохи іншої країни, трохи в іншій структурі, але на правильному боці історії», – сказав Карел.

Карелу 23 роки. Він народився в Новосибірську, здобув юридичну освіту, мав невеликий бізнес у Росії. Його батько служив у МВС РФ і хотів, щоб син продовжив кар’єру в правоохоронних органах. Однак Карел обрав інший шлях.

За словами юнака, цікавитися політикою він почав ще у школі. На формування його поглядів вплинули відео на YouTube, зокрема про російського опозиціонера Олексія Навального. У 2019–2022 роках Карел виходив на антивладні акції протесту в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення він вирішив виїхати з країни. Спочатку залишився в Росії, закінчив коледж і започаткував власну справу, однак згодом перебрався до Казахстану, де прожив два роки. Там Карел фінансово допомагав Україні, зокрема донатив на українські військові підрозділи. Проте з часом зрозумів, що цього йому недостатньо.

«Я зрозумів, що мені хочеться займатися чимось більш крутим, потрібно максимально вписуватися. І я вирішив їхати в РДК», – розповів боєць.

У 2025 році він приєднався до Російського добровольчого корпусу. Брав участь в операціях на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках.

Батько Карела не дізнався про його рішення воювати на боці України. Як розповів боєць, чоловік помер через тромб, коли син уже перебував в Україні, але ще не встиг розповісти йому про свій вибір.

Попри різні погляди, Карел згадує батька з повагою. Він зазначив, що той був хорошим татом, хоча його переконання та робота в російських силових структурах були Карелу близькими далеко не в усьому.

Раніше начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна пояснив, чому не вірить у наближення миру. Війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу переговорів поки що немає підстав.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex (Нікітін) лишився живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.

Читайте також:

Теги: росіяни війна батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Український ринок просто вкотре перебудовується
Блиск та злигодні українського сервісу. Чи зникне дешеве таксі і доставка за пів години
20 вересня, 09:39
Одним із наслідків ураження російської нафтопереробної галузі став дефіцит пального в РФ
Україна вивела з ладу майже половину нафтопереробки Росії – Генштаб
21 вересня, 17:49
За даними слідства, двоє людей могли кинути із автомобіля запальні суміші на будівельний майданчик
Слідчі підозрюють ГРУ у диверсії в Мюнхені: з’явилися деталі
25 вересня, 19:30
Триває 1677-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 27 вересня 2026 року
27 вересня, 08:46
Захисникові назавжди 22 роки
Поліг унаслідок ворожого авіаудару на Донеччині. Згадаймо Вадима Бобошка
6 жовтня, 09:00
Партнери не попередили Україну про першу хвилю атаки окупантів
Повітряні сили повідомили про нюанс з попередженнями партнерів під час нічної атаки балістикою
14 жовтня, 09:58
Операція, розпочата для ліквідації російської інфільтрації, переросла в контрнаступ
ЗСУ звільнили 16 населених пунктів на Донеччині: деталі контрнаступу
14 жовтня, 10:32
Триває 1693-й день повномасштабної війни
Карта бойових дій в Україні станом на 13 жовтня 2026 року
13 жовтня, 08:16
Підозрюваному загрожує довічне ув’язнення
Затримано агента ГРУ, який коригував російські удари по енергетиці
15 жовтня, 10:15

Суспільство

Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС
Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС
Терезам – переглянути домовленості, Овнам – спрямувати енергію в діло: найавторитетніший гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Терезам – переглянути домовленості, Овнам – спрямувати енергію в діло: найавторитетніший гороскоп на 19 жовтня 2026 року
Потрапив у ворожу засідку на Донеччині. Згадаймо Валерія Болгова
Потрапив у ворожу засідку на Донеччині. Згадаймо Валерія Болгова
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 18 жовтня 2026: традиції та молитва
Представник німецького бізнесу назвав головну перешкоду для оборонної співпраці з Україною
Представник німецького бізнесу назвав головну перешкоду для оборонної співпраці з Україною

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
375K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
156K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2026
103K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
97K
Співачка Ірина Федишин втратила доньку
80K
Від Брежнєва – до Зеленського. Інтерв’ю з сільською головою, яка встановила рекорд на посаді
74K
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом

Новини

В Україні до 23°, помірні дощі: погода на 18 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, в деяких областях дощитиме: погода на 17 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Окупанти атакували Луцьк і Ковель: горять близько 10 вантажівок
16 жовтня, 16:49
В Україні створено перший повітряний дрон для евакуації поранених: що відомо про StarGate
16 жовтня, 14:56
Росія атакувала енергооб'єкт ДТЕК на Одещині
16 жовтня, 11:32
Податок на посилки може зачепити допомогу українцям із-за кордону: які існують ризики
15 жовтня, 16:30

Прес-релізи

Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
Зірки на сцені та збір для «Охматдиту»: у Києві пройде безкоштовний музичний фестиваль
5 жовтня, 17:41
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua