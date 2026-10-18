Росіянин, який воює на боці України, звернувся до батька-полковника МВС

Батько Карела не дізнався про його рішення воювати на боці України

Після початку повномасштабної війни Карел виїхав із Росії та долучився до Російського добровольчого корпусу

Боєць Російського добровольчого корпусу (РДК) із позивним Карел звернувся до покійного батька, який був полковником Міністерства внутрішніх справ Росії. Чоловік не встиг дізнатися, що його син виїхав до України та долучився до боротьби проти російських окупантів. Як інформує «Главком», своє звернення військовий озвучив у інтерв’ю 24 каналу.

«Тату, я, як ти й хотів, у спецназі. Щоправда, трохи іншої країни, трохи в іншій структурі, але на правильному боці історії», – сказав Карел.

Карелу 23 роки. Він народився в Новосибірську, здобув юридичну освіту, мав невеликий бізнес у Росії. Його батько служив у МВС РФ і хотів, щоб син продовжив кар’єру в правоохоронних органах. Однак Карел обрав інший шлях.

За словами юнака, цікавитися політикою він почав ще у школі. На формування його поглядів вплинули відео на YouTube, зокрема про російського опозиціонера Олексія Навального. У 2019–2022 роках Карел виходив на антивладні акції протесту в Росії.

Після початку повномасштабного вторгнення він вирішив виїхати з країни. Спочатку залишився в Росії, закінчив коледж і започаткував власну справу, однак згодом перебрався до Казахстану, де прожив два роки. Там Карел фінансово допомагав Україні, зокрема донатив на українські військові підрозділи. Проте з часом зрозумів, що цього йому недостатньо.

«Я зрозумів, що мені хочеться займатися чимось більш крутим, потрібно максимально вписуватися. І я вирішив їхати в РДК», – розповів боєць.

У 2025 році він приєднався до Російського добровольчого корпусу. Брав участь в операціях на Харківському, Запорізькому та Донецькому напрямках.

Батько Карела не дізнався про його рішення воювати на боці України. Як розповів боєць, чоловік помер через тромб, коли син уже перебував в Україні, але ще не встиг розповісти йому про свій вибір.

Попри різні погляди, Карел згадує батька з повагою. Він зазначив, що той був хорошим татом, хоча його переконання та робота в російських силових структурах були Карелу близькими далеко не в усьому.

Раніше начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр Фортуна пояснив, чому не вірить у наближення миру. Війна залишається головною запорукою збереження влади Володимира Путіна, тому говорити про реальну перспективу переговорів поки що немає підстав.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним WhiteRex (Нікітін) лишився живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.