Головна Світ Політика
search button user button menu button

День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
google social img telegram social img facebook social img
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
Іноземні лідери надсилають Путіну привітання з 74-річчям
фото: росЗМІ

7 жовтня російському лідеру виповнилося 74 роки

У середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає 74-й день народження. Привітання йому вже надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє «Главком».

Хто привітав російського диктатора з днем народження:

  • самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;
  • північнокорейський диктатор Кім Чен Ин;
  •  лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Протягом 7 жовтня у Путіна запланована серія телефонних розмов з іноземними лідерами, які вітатимуть його з днем народження. Голова КНР Сі Цзіньпін письмово привітав диктатора ще до настання його дня народження. Зміст його привітання наразі не оприлюднено. 

Олександр Лукашенко у привітанні не поскупився на компліменти. Діяльність Путіна він назвав прикладом «відповідального та самовідданого служіння вітчизні». 

Ще теплішим виявилося привітання лідера КНДР Кім Чен Ина. До Путіна він звернувся як до «найдорожчого друга» та заявив, що за два десятиліття його правління Росія нібито перетворилася на «могутню процвітаючу країну». Кім Чен Ин наголосив на важливості «всеосяжного стратегічного партнерства» з Росією та пообіцяв і надалі розширювати співпрацю.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує зателефонувати Володимиру Путіну. За словами американського лідера, це станеться «дуже скоро», однак теми майбутнього спілкування він не розкрив. 

Читайте також:

Теги: росія Олександр Лукашенко путін Північна Корея Кім Чен Ин диктатор день народження Сі Цзіньпін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Веккьоне перейшов у нижегородський клуб «Торпедо» цього літа з казахстанського «Бариса»
Американець, який грає за російський хокейний клуб, поскаржився на атаки дронів
21 вересня, 16:34
Російські дрони залетіли до сусідніх країн
Російські дрони порушили кордони Європи. Аналітики назвали мету Кремля
25 вересня, 10:34
ЗСУ успішно нищать портову інфраструтуру окупантів
Поставки Росії до Туреччини обвалилися майже наполовину через блокаду України – ЗМІ
1 жовтня, 11:19
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
ЗСУ за півроку звільнили майже вдвічі більше території, ніж захопила Росія – ISW
2 жовтня, 12:23
На відео видно, як російський президент дивиться в різні боки, після чого трансляція переривається
Під час звернення Путіна раптово зникли звук та зображення (відео)
5 жовтня, 17:32
Трамп: Мені неприємно бачити, що вони з цим зіткнулися. Це тяжке захворювання
Трамп заявив про готовність США допомогти Росії через ймовірний спалах легеневої чуми
5 жовтня, 23:11
Трамп не розповів про що розмовлятиме з Путіним
Трамп анонсував розмову з Путіним
Сьогодні, 02:33
Зеленський назвав момент, коли Путін максимально посилить удари по Києву
Зеленський назвав головну мету Путіна перед виборами у США
2 жовтня, 15:22
Росіяни атакували Кривий Ріг двома «Бандеролями»
Російські терористи атакували лікарню у Кривому Розі: є важкопоранені (оновлено)
Вчора, 11:49

Політика

«Ми не на сафарі»: нардепка від «Голосу» пояснила, що українські парламентарі роблять у Танзанії
«Ми не на сафарі»: нардепка від «Голосу» пояснила, що українські парламентарі роблять у Танзанії
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора
Радники Трампа консультували проросійський уряд у Боснії – NYT
Радники Трампа консультували проросійський уряд у Боснії – NYT
WP: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України
WP: Путін робить ставку на обвал європейської підтримки України
Єврокомісія пропонує обмежити доступ українського зерна до ринку ЄС навіть після вступу до блоку
Єврокомісія пропонує обмежити доступ українського зерна до ринку ЄС навіть після вступу до блоку
Fox News: Інформаційна блокада довкола смерті сибірської науковиці посилює системну кризу режиму Путіна
Fox News: Інформаційна блокада довкола смерті сибірської науковиці посилює системну кризу режиму Путіна

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
373K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 жовтня: ситуація на фронті
154K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 жовтня 2026
124K
Зінченко усміхнувся після слів судді про довічне ув’язнення (відео)
102K
Мер Харкова Терехов прочитав колонку Залужного і не стримався
102K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
71K
Українка та іспанець вразили перетворенням столітньої хати в Карпатах

Новини

В Україні очікується теплий день: погода на 7 жовтня 2026 року
Сьогодні, 05:59
В Україні до 21°, сонячно та без опадів: погода на 6 жовтня 2026 року
Вчора, 05:59
Жорже Жезуш заявив, що готовий повернути Кріштіану Роналду до збірної Португалії
5 жовтня, 10:26
В Україні до 21°, місцями невеликий дощ: погода на 5 жовтня 2026 року
5 жовтня, 05:59
День вчителя України 2026: яскраві листівки, щирі привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 07:00
З Днем територіальної оборони України: яскраві листівки, історія свята, привітання у прозі та віршах
4 жовтня, 06:15

Прес-релізи

Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
Активісти заявляють, що Росія готує окупований Крим до «жорсткої примусової мобілізації»
6 жовтня, 17:05
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua