День народження Путіна. Хто з іноземних політиків привітав диктатора

7 жовтня російському лідеру виповнилося 74 роки

У середу, 7 жовтня, російський диктатор Володимир Путін відзначає 74-й день народження. Привітання йому вже надіслали низка іноземних лідерів, зокрема Олександр Лукашенко, лідер КНДР Кім Чен Ин та голова КНР Сі Цзіньпін, повідомляє «Главком».

Хто привітав російського диктатора з днем народження:

самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко;

північнокорейський диктатор Кім Чен Ин;

лідер Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін.

Протягом 7 жовтня у Путіна запланована серія телефонних розмов з іноземними лідерами, які вітатимуть його з днем народження. Голова КНР Сі Цзіньпін письмово привітав диктатора ще до настання його дня народження. Зміст його привітання наразі не оприлюднено.

Олександр Лукашенко у привітанні не поскупився на компліменти. Діяльність Путіна він назвав прикладом «відповідального та самовідданого служіння вітчизні».

Ще теплішим виявилося привітання лідера КНДР Кім Чен Ина. До Путіна він звернувся як до «найдорожчого друга» та заявив, що за два десятиліття його правління Росія нібито перетворилася на «могутню процвітаючу країну». Кім Чен Ин наголосив на важливості «всеосяжного стратегічного партнерства» з Росією та пообіцяв і надалі розширювати співпрацю.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що найближчим часом планує зателефонувати Володимиру Путіну. За словами американського лідера, це станеться «дуже скоро», однак теми майбутнього спілкування він не розкрив.