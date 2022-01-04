МОЗ розширив перелік осіб, яким дозволена бустерна доза Covid-щеплення

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам

В Україні дозволили вводити бустерну дозу вакцини проти коронавірусу для людей від 60 років через шість місяців після другого щеплення. Про це 4 січня повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Для бустерної дози перевагу надаватимуть мРНК-вакцинам – це Moderna або Comirnaty (Pfizer).

Ось такі схеми пропонує МОЗ:

перші дві дози Moderna або Pfizer + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози AstraZeneca (Covishield, SKBio) + бустер Moderna або Pfizer

перші дві дози CoronaVac + бустер Pfizer

перші дві дози за змішаною схемою + бустер Moderna або Pfizer

За відсутності мРНК-вакцин бустерну дозу можна зробити іншою вакциною згідно з дозволеними в Україні схемами, пояснює МОЗ

Для отримання бустерної дози можна записатися на щеплення у будь-який пункт чи центр вакцинації від Covid-19.

До сьогодні в Україні наразі бустерна доза вакцини була рекомендована для введення медичним працівникам та працівникам будинків інтернатного типу після шести місяців завершення базового курсу щеплення.

МОЗ пояснив різницю між бустерною та додатковою дозою Covid-вакцини. Бустерна доза вакцини проти коронавірусу потрібна для посилення її ефективності, а додаткова – для убезпечення хворих, яким дві дози можуть не дати належного захисту.

Як відомо, від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено першою дозою 14,7 млн людей, отримали дві дози – 13,7 млн людей, отримали додаткову дозу – 4 159 людей, бустерну дозу – 5 713 людей. Загалом проведено майже 28,5 млн щеплень.

До слова, на території України планують виготовляти вакцину CoronaVac. Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

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