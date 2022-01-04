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    Світовий антирекорд. США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19

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    Реальна захворюваність у США може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома - Світовий антирекорд. США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19
    Реальна захворюваність у США може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома
    фото: cnbc.com

    За весь час пандемії у США заразилися коронавірусом понад 56 мільйонів громадян

    У Сполучених Штатах Америки напередодні виявили рекордну у світі добову кількість випадків захворювання на коронавірус – понад мільйон. Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса.

    Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

    Графік захворюваності на коронавірус у США, фото: coronavirus.jhu.edu
    Графік захворюваності на коронавірус у США, фото: coronavirus.jhu.edu

    За весь час пандемії у США заразилися коронавірусом понад 56 мільйонів громадян, з них померло близько 827,7 тисяч людей.

    Реальна захворюваність у США може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.

    До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

    Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

    Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.

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    Теги: США статистика рекорд епідемія коронавірус
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    Світовий антирекорд. США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19