Світовий антирекорд. США за добу виявили понад мільйон хворих на Covid-19

Реальна захворюваність у США може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома

За весь час пандемії у США заразилися коронавірусом понад 56 мільйонів громадян

У Сполучених Штатах Америки напередодні виявили рекордну у світі добову кількість випадків захворювання на коронавірус – понад мільйон. Про це повідомляє Університет Джонса Хопкінса.

Зазначається, що 3 січня 2022 року в США зареєстрували 1 млн 82 тис. 549 випадків зараження Covid-19. За цю ж добу померло 1688 пацієнтів.

Графік захворюваності на коронавірус у США, фото: coronavirus.jhu.edu

За весь час пандемії у США заразилися коронавірусом понад 56 мільйонів громадян, з них померло близько 827,7 тисяч людей.

Реальна захворюваність у США може бути вищою, адже багато американців роблять ще й тести на коронавірус удома, не завжди повідомляючи про результати владу.

До слова, за минулу добу в Україні підтвердили 1,7 тис. нових Covid-хворих.

Зазначимо, у Франції виявлений новий штам коронавірусу.

Нагадаємо, нещодавно вчені пояснили, як мутації коронавірусу впливають на імунітет.