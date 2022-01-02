Британські вчені виступили за зміну існуючих вакцин від Covid-19

Вчені Ліверпульського університету: «Омікрон» більш заразний, але менш небезпечний для людини

Вчені хочуть змінити вакцини, щоб знизити негативний вплив високої заразності штаму «Омікрон»

Вчені Ліверпульського університету досліджували штам коронавірусу «Омікрон» і дійшли висновку, що він заразніший, але менш небезпечний для людини, препринт опублікований на платформі BioRxiv.

Зазначається, що для цього фахівці перевірили різні варіанти коронавірусу на піддослідних мишах. Виявилося, що тварини, заражені «Омікроном», менш серйозно постраждали – зокрема, вірусу у верхніх та нижніх дихальних шляхах було кратно менше – і відновилися набагато швидше, ніж хворі на штам «Дельта» і Pango B.

На думку вчених, необхідно переглянути вакцини, що діють, щоб знизити негативний вплив високої заразності штаму «Омікрон».

Однак вони припустили, що через такий аспект даного вірусу заходи щодо стримування поширення хвороби можуть бути «надто запізнілими».

Раніше повідомлялося, зо за час пандемії в Україні коронавірусну хворобу перенесли 3 млн громадян.

Також раніше головний санітарний лікар заявляв, що у Міністерстві охорони здоров'я України не передбачають суттєвого зростання захворюваності на коронавірусну інфекцію до кінця лютого 2022 року.

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