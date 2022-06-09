У Берліні автівка протаранила групу школярів: є жертви
Одна людина загинула, ще 14 поранені
8 червня 29-річний чоловік автівкою врізався в групу людей у Берліні. У результаті аварії загинув учитель, ще 14 студентів отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Reuters.
Міністерка внутрішніх справ Берліна Ірис Шпрангер заявила, що подію скоїла людина з серйозним психологічним розладом.
Поліція впізнала у водія вірменина німецького походження, чий автомобіль в результаті врізався у вітрину магазину. Його затримали перехожі і передали владі.
У машині поліцейські виявили образливі плакати щодо уряду Туреччини. У поліції також повідомили, що довколишній Торговий центр був евакуйований на випадок, якщо в машині, що розбилася, була вибухівка.
Нагадаємо, нещодавно у Києві водій навмисно протаранив гурт людей (відео).