У Берліні автівка протаранила групу школярів: є жертви

Автомобіль в'їхав у людей, а потім – у вітрину магазину

Одна людина загинула, ще 14 поранені

8 червня 29-річний чоловік автівкою врізався в групу людей у Берліні. У результаті аварії загинув учитель, ще 14 студентів отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Reuters.

Міністерка внутрішніх справ Берліна Ірис Шпрангер заявила, що подію скоїла людина з серйозним психологічним розладом.

Поліція впізнала у водія вірменина німецького походження, чий автомобіль в результаті врізався у вітрину магазину. Його затримали перехожі і передали владі.

У машині поліцейські виявили образливі плакати щодо уряду Туреччини. У поліції також повідомили, що довколишній Торговий центр був евакуйований на випадок, якщо в машині, що розбилася, була вибухівка.

Нагадаємо, нещодавно у Києві водій навмисно протаранив гурт людей (відео).

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