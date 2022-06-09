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    Соціум

    У Берліні автівка протаранила групу школярів: є жертви

    Автомобіль в'їхав у людей, а потім &ndash; у вітрину магазину - У Берліні автівка протаранила групу школярів: є жертви
    Автомобіль в'їхав у людей, а потім – у вітрину магазину
    фото: reuters.com

    Одна людина загинула, ще 14 поранені

    8 червня 29-річний чоловік автівкою врізався в групу людей у Берліні. У результаті аварії загинув учитель, ще 14 студентів отримали травми різного ступеня тяжкості. Про це повідомив Reuters.

    Міністерка внутрішніх справ Берліна Ірис Шпрангер заявила, що подію скоїла людина з серйозним психологічним розладом.

    Поліція впізнала у водія вірменина німецького походження, чий автомобіль в результаті врізався у вітрину магазину. Його затримали перехожі і передали владі.

    У машині поліцейські виявили образливі плакати щодо уряду Туреччини. У поліції також повідомили, що довколишній Торговий центр був евакуйований на випадок, якщо в машині, що розбилася, була вибухівка.

    Нагадаємо, нещодавно у Києві водій навмисно протаранив гурт людей (відео).

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    Теги: росія окупанти Німеччина війна автомобіль вибухівка Україна поліція чоловік окупація учитель #stoprussia
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    У Берліні автівка протаранила групу школярів: є жертви