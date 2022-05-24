«Виграю всі суди, бо я в цій області цар»: депутат втрапив у скандальну ДТП (відео)

Олександр Данильчук та Ольга Ферар, судячи з оприлюдненого відео, були нетверезі

Депутату Рівненської обласної ради через пригоду довелося скласти мандат

У Рівному наробила шуму скандальна дорожньо-транспортна пригода – піарниця Ольга Ферар, яка їхала за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, пошкодила чужу машину. Потерпілою виявилася прокурорка Рівненської окружної прокуратури Ольга Лихач. У її Honda Accord постраждали фара та бампер.

Toyota Land Cruiser же належала депутату Рівненської обласної ради «Сила і честь» Олександрові Данильчуку, він перебував у машині із Ольгою Ферар. Депутат намагався залагодити конфлікт в оригінальний спосіб – запевнив, що виграє всі суди, бо він у цій області «цар». При цьому в руках чоловіка була пляшка з алкоголем. Відео опублікувала «Четверта влада».

На водійку склали три адмінпротоколи, а на Олександра Данильчука – протокол за дрібне хуліганство. На скандал також відреагував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що автомобіль передадуть до ЗСУ, а також попередив, що перед законом повинні бути рівні усі.

Згодом Олександр Данильчук повідомив про своє рішення скласти мандат.

Він був депутатом Рівненської облради трьох скликань, а також двічі очолював облраду: з 2006 по 2010 рік, а також з 2018 по 2020.

Нагадаємо, уранці 10 травня у Рівному сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків.