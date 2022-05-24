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    Події в Україні

    «Виграю всі суди, бо я в цій області цар»: депутат втрапив у скандальну ДТП (відео)

    Олександр Данильчук та&nbsp;Ольга Ферар, судячи з оприлюдненого відео, були нетверезі - «Виграю всі суди, бо я в цій області цар»: депутат втрапив у скандальну ДТП (відео)
    Олександр Данильчук та Ольга Ферар, судячи з оприлюдненого відео, були нетверезі
    фото: скріншот із відео

    Депутату Рівненської обласної ради через пригоду довелося скласти мандат

    У Рівному наробила шуму скандальна дорожньо-транспортна пригода – піарниця Ольга Ферар, яка їхала за кермом автомобіля Toyota Land Cruiser, пошкодила чужу машину. Потерпілою виявилася прокурорка Рівненської окружної прокуратури Ольга Лихач. У її Honda Accord постраждали фара та бампер.

    Toyota Land Cruiser же належала депутату Рівненської обласної ради «Сила і честь» Олександрові Данильчуку, він перебував у машині із Ольгою Ферар. Депутат намагався залагодити конфлікт в оригінальний спосіб – запевнив, що виграє всі суди, бо він у цій області «цар». При цьому в руках чоловіка була пляшка з алкоголем. Відео опублікувала «Четверта влада».

    На водійку склали три адмінпротоколи, а на Олександра Данильчука – протокол за дрібне хуліганство. На скандал також відреагував голова Рівненської ОВА Віталій Коваль. Він зазначив, що автомобіль передадуть до ЗСУ, а також попередив, що перед законом повинні бути рівні усі.

    Згодом Олександр Данильчук повідомив про своє рішення скласти мандат.

    Він був депутатом Рівненської облради трьох скликань, а також двічі очолював облраду: з 2006 по 2010 рік, а також з 2018 по 2020.

    Нагадаємо, уранці 10 травня у Рівному сталася масштабна аварія за участі вантажного автомобіля, маршрутки та двох легковиків.

    Теги: росія окупанти ДТП ЗСУ депутат війна скандал автомобіль аварія Україна влада Сила і честь окупація Toyota Toyota Land Cruiser Honda #stoprussia
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    «Виграю всі суди, бо я в цій області цар»: депутат втрапив у скандальну ДТП (відео)