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    У світі

    У Білорусі після побиття силовиками помер ще один чоловік

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    <span>У Білорусі вже п'ятий день тривають протести незгодних із результатами президентських виборів</span> - У Білорусі після побиття силовиками помер ще один чоловік
    У Білорусі вже п'ятий день тривають протести незгодних із результатами президентських виборів

    Це вже третя жертва протестів

    У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

    Про це заявив лікар швидкої допомоги на зустрічі жителів міста з мером, повідомляє Telegram-канал Кулуари KYKY.

    В Жодіно проходить зустріч городян з мером. Жителі вимагають прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.

    Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

    Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

    Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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