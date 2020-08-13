У Білорусі після побиття силовиками помер ще один чоловік



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У Білорусі вже п'ятий день тривають протести незгодних із результатами президентських виборів

Це вже третя жертва протестів

У лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Про це заявив лікар швидкої допомоги на зустрічі жителів міста з мером, повідомляє Telegram-канал Кулуари KYKY.

В Жодіно проходить зустріч городян з мером. Жителі вимагають прибрати з міста ОМОН, провести нові вибори і випустити всіх затриманих учасників протестів.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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