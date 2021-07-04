Зеленський обіцяє захистити свободу судноплавства у Чорному морі

Президент виступив у Одесі з промовою з нагоди Дня Військово-морських сил

Захистити море від провокацій Кремля мають маневри Sea Breeze

Міжнародні морські навчання Sea Breeze –2021 мають на меті не допустити обмежень свободи судноплавства в Чорному морі з боку Російської Федерації. Про це президент Володимир Зеленський заявив у Одесі, виступаючи з промовою на урочистих заходах з нагоди Дня Військово-морських сил Збройних сил України.

За словами українського лідера, навчання Sea Breeze –2021 є «черговим іспитом для українських військових моряків на сумісність з кращими флотами світу і перевіркою якості їхніх дій у складі багатонаціонального з'єднання».

«Sea Breeze демонструє нашу єдність у протистоянні військовим загрозам, які посилюються в Чорноморському регіоні через його мілітаризацію і через агресивні дії Російської Федерації. Це показує всім нашу непохитність у відстоюванні норм, у відстоюванні принципів міжнародного права. Це показує всім, що ми не допустимо обмеження свободи судноплавства в Чорному морі та узурпації суверенного права України як морської прибережної держави», – наголосив Зеленський.

Окрім того, президент анонсував заходи щодо посилення вітчизняної морської авіації. За його словами, Україна очікує вже незабаром отримати сучасні та ефективні безплотні літальні апарати Bayraktar.

Нагадаємо, День Військово-морських сил України відзначається в першу неділю липня. Цьогоріч українські моряки беруть участь у навчаннях серії Sea Breeze, які триватимуть з 28 червня до 10 липня і будуть наймасштабнішими за понад 20 років. З української сторони в них візьмуть участь 24 одиниці кораблів та катерів, 17 літаків, десятки одиниць озброєння та військової техніки. Крім того, з 3000 учасників навчань половину особового складу становитимуть українські військові.

Нагадаємо, що командувач Військово-морських сил Збройних сил України контрадмірал Олексій Неїжпапа не виключає провокацій російських військових, чиї кораблі перебувають вздовж узбережжя Криму, на тлі багатонаціональних військових навчань.

Як повідомлялося раніше, для спостереження за міжнародними навчаннями Росія вивела у море весь корабельний склад свого Чорноморського флоту.

Також в районі проведення навчань Sea Breeze –2021 проводить маневри російська військова авіація.