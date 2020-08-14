У Білорусі слідчі озвучили причину смерті 25-річного протестувальника



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У Білорусі слідчі озвучили причину смерті 25-річного протестувальника

Слідство стверджує, що хлопець загинув від передозування наркотиками

Родині затриманого під час протестів у білоруському Гомелі 25-річного Олександра Вихоря заявили, що хлопець помер від передозування наркотиками.

Про це повідомляє Tut.by.

Рідні у версію правоохоронців не вірять. За їхніми словами, Олександр «навіть не курив».

«Вранці ми дзвонили слідчому, щоб дізнатися, як просувається справа по загиблому Саші. Нас виправили: «Він не загинув. Він помер від передозування наркотиками». Що? Та він навіть не курив ніколи. І потім, наркотики? Він же був під вартою кілька днів до смерті», - розповіла сестра загиблого Ольга.

Рідні просять показати їм тіло сина. Вони найняли адвоката і планують пильно стежити за слідством. Також сім'я загиблого шукає свідків, які володіють інформацією про затримання хлопця.

У Слідчому комітеті Білорусі озвучили свою версію події.

Попередньо встановлено, що ввечері 9 серпня Олександр Вихор був затриманий співробітниками міліції за активну участь у несанкціонованому масовому заході. Постановою суду він був притягнутий до адміністративної відповідальності у вигляді арешту строком на 10 діб.

«Чоловік був направлений до місця відбування покарання, де у нього різко погіршилося самопочуття. Гомельчанин був доставлений до закладу охорони здоров'я, де помер. В ході первинного огляду видимих тілесних ушкоджень, які могли стати причиною смерті, виявлено не було», - заявили слідчі.

Раніше повідомлялося, що у лікарні міста Жодіно помер чоловік, якого під час протестів в Білорусі побили силовики. На цей час відомо про три жертви протестів.

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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