Глава МВС Білорусі вибачився за травми випадкових людей на протестах



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Під час протестів у Мінську після президентських виборів співробітники ОМОНу жорстоко били протестувальників

У МВС Білорусі заявили, що люди потрапили під роздачу через провокаторів

Міністр внутрішніх справ Білорусі Юрій Караєв приніс вибачення за травми випадкових людей на акціях протесту. При цьому він не вважає ситуацію, яка склалася в Білорусі, революцією.

Про це Караєв заявив в ефірі телеканалу ОНТ.

Глава МВС Білорусі, відповідаючи на питання, чому в Мінську в останні дні спостерігається так багато насильства, заявив, що правоохоронці виконують свою роботу.

«Ми не можемо дозволити бути масового несанкціонованого заходу в такий напружений суспільно-політичний момент. 10 числа вже пішло насильство по відношенню до нас», - сказав Караєв.

Він зазначив, що під час будь-якого заходу групових масових порушень громадського порядку застосовується вплив, як проти провокаторів, так і проти тих, «хто не встиг вчасно відскочити».

«За тих людей, кому дісталося, за, як зараз кажуть, насильство я як начальник хочу взяти цю відповідальність за себе і вибачитися по-людськи перед цими людьми», - сказав глава МВС Білорусі.

Зазначимо, що 11 серпня парламент Білорусі оприлюднив заяву щодо протестів в країні, які розпочались 9 серпня після виборів президента. Депутати назвали їх спробою дестабілізації ситуації у країні, а дії правоохоронців – адекватними.

Крім того у Білорусі під час протестів силовики затримали чотирьох українців - Костянтина Рєуцького, Євгена Васильєва, Оксану Альошину й хлопця, ім’я якого не розголошують.

Разом з тим стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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