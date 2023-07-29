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У Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Білорусі «вагнерівці» готують провокації на кордоні з Польщею та Литвою
Для провокації у Гродно прибули 100 «вагнерівців»
фото: «Риа Новости»

Для прикриття найманці отримали форму білоруських прикордонників

Приблизно 100 «вагнерівців» у Білорусі готуються влаштувати провокації на кордоні з Польщею та Литвою. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Для організації провокацій у Гродно (Білорусь) у район «Сувальського коридору» прибули 100 «вагнерівців».

«Основна маса новоприбулих терористів з досвідом контрабандної діяльності та перевезення нелегальних мігрантів. Вони проводять підготовку до розхитування прикордоння Польщі і Литви», – йдеться в повідомленні ЦНС.

Також зазначається, що для прикриття найманці отримують форму білоруських прикордонників і під виглядом білоруських службовців будуть супроводжувати біженців у їх спробах перетнути кордон.

Нагадаємо, під час військових навчань у Білорусі «вагнерівці» шукають новобранців. Одна з умов контракту – готовність до участі в бойових діях на території сусідніх з Білоруссю держав, зокрема Польщі та Литви.

До слова, 28 липня до Білорусі прибула 13-та колона ПВК «Вагнер», у ній понад 80 машин. 

Також повідомлялося, що на зустрічі з російським диктатором Путіним у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до його країни, хочуть атакувати Польщу.

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Теги: Білорусь Польща Литва ПВК «Вагнер»

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