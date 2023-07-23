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До Білорусі прибула десята колона «вагнерівців»: є важливий нюанс (карта)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
До Білорусі прибула десята колона «вагнерівців»: є важливий нюанс (карта)
У колоні як мінімум 10 одиниць техніки
фото ілюстративне

Колону ПВК супроводжувала білоруська Державтоінспекція

Сьогодні зранку, 23 липня, до Білорусі прибула вже десята за рахунком колона з членами російської приватної військової компанії «Вагнер». Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн» в Telegram.

Як зазначається, нова колона найманців змінила маршрут – на відміну від попередніх, найманці не повністю пройшли по Р43 і далі по М5, а біля Черікова звернула на Р122 у напрямку Могильова і далі почали їхати по М8 в напрямку Р93 на Бобруйськ.

«У колоні як мінімум 10 одиниць техніки: КамАЗ-тент, кілька «буханок» (так в народі називають УАЗ-452 – «Главком»), мікроавтобус Volkswagen Transporter і не як шість фур. У більшості машин номери або заклеєні, або номерні знаки РФ і так званих «Л/ДНР», – наголошується у повідомленні.

Аналітики додали, що колону ПВК супроводжувала білоруська Державтоінспекція.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу.

Як повідомлялося, за даним прикордонників, кількість найманців ПВК «Вагнер» на території Білорусі може сягати приблизно 5 тис. осіб.

Теги: Білорусь Олександр Лукашенко президент ПВК Вагнера Євген Пригожин

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