До Білорусі прибула ще одна колона «вагнерівців»: є особливість

Раніше автомобілів «Щука» у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували

Уже 11-та колона найманців приватної військової кмпанії «Вагнер» прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі «Щука». Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

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У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

УАЗ-Патріот;

позашляховик;

шість бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»; один із причепом);

11 сідельних автопоїздів (фур);

шість сідельних тягачів (на напівпричепах – шість екскаваторів і ГАЗель);

два Урали-4320 (тент);

два КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

Бронеавтомобілі «Щука» є відмітним транспортним засобом ПВК «Вагнер». Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

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За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) –

траса М5 – польовий табір у селі Ціль.

кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Кричев, Чериков) – траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов – Бобруйськ) – траса М5 – польовий табір у селі Ціль.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.