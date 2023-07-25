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До Білорусі прибула ще одна колона «вагнерівців»: є особливість

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
До Білорусі прибула ще одна колона «вагнерівців»: є особливість
У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Раніше автомобілів «Щука» у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували

Уже 11-та колона найманців приватної військової кмпанії «Вагнер» прибула до Білорусі. В її складі вперше спостерігаються бронеавтомобілі «Щука». Про це повідомляє моніторинговий проєкт «Беларускі Гаюн».

У складі колони щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки. Серед них:

  • УАЗ-Патріот;
  • позашляховик;
  • шість бронеавтомобілів «Щука» («Чекан»; один із причепом);
  • 11 сідельних автопоїздів (фур);
  • шість сідельних тягачів (на напівпричепах – шість екскаваторів і ГАЗель);
  • два Урали-4320 (тент);
  • два КамАЗи (тент, із буквами Z на капоті).

Бронеавтомобілі «Щука» є відмітним транспортним засобом ПВК «Вагнер». Раніше подібних автомобілів у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксували.

За прогнозом моніторингової групи, далі колона може рухатися такими маршрутами:

  • кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Чериков, Довськ, Бобруйськ) –
  • траса М5 – польовий табір у селі Ціль.
  • кордон РФ/РБ – траса Р43 (через Кричев, Чериков) – траса Р122 (через Чауси, Могильов) траси М8 і Р93 (Могильов – Бобруйськ) – траса М5 – польовий табір у селі Ціль.

Раніше російські ЗМІ писали, що за наказом Путіна ПВК «Вагнер» у Росії розформовано, а більшість найманців перейшла служити в армію РФ. Найменша частина поїхала разом із Пригожиним до Білорусі.

Теги: Білорусь ПВК «Вагнер»

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