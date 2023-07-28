До Білорусі прибула нова колона «вагнерівців»: уже тринадцята

Колона налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки

Сьогодні, 28 липня, до Білорусі прибула 13-та колона ПВК «Вагнер», у ній понад 80 машин. Про це повідомляє «Беларускі Гаюн».

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«Наразі трасою М5 від Бобруйська в напрямку Осиповичів рухається 13-та колона найманців ПВК «Вагнер», яка налічує щонайменше 80 одиниць автомобільної техніки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Білорусі «вагнерівці» шукають найманців, готових воювати проти Литви та Польщі.

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Також повідомлялося, що на зустрічі з російським диктатором Путіни у липні самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нібито бійці ПВК «Вагнер», які прибули до Білорусі хочуть атакувати Польщу.