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Олег Постернак Керівник Центру политичної розвідки, політтехнолог

Політичний парадокс Пригожина

glavcom.ua
Євген Пригожин непогано себе почуває, як на людину, що вчинила державний заколот
фото з відкритих джерел

«Вагнер» в Білорусі створює нову  загрозу північному кордону України

Спочатку ти організовуєш заколот, публічно виступаєш проти свого годувальника – Путіна, йдеш збройними загонами на Москву, а після – зустрічаєшся із послом африканської країни на помпезному заході свого шефа – форумі «Росія – Африка» в Петербургі, об якого публічно ти витирав нещодавно ноги.

Хіба так можна? Оксюморон? Політичний парадокс? Візантійські традиції? Класична операція гебні, яка полюбляє прикриття, комуфлювання та легендування публічним пилом та брехнею?

Пам'ятаєте новину про начебто відведення російських військ від українських кордонів прямо напередодні вторгнення 24 лютого 2022 р?

Комусь, звісно, прийдуть в голову думки про вирогідність постановочного сюжету спектаклю «пригожинський бунт», фіналом якого повинно було стати насправді перебазування ПВК «Вагнер» в Білорусь для створення нової воєнної загрози північному кордону України. Не «натівській» Польщі і не «натівській» Литві. А саме Україні.

Згадайте новину, що як тільки з'явилась інформація про «вагнерівців» під Мінськом, Зеленський вмиттю проводить Ставку на Рівенській АЕС і дає доручення укріпити північний кордон. ГУР МО намагалось збити хвилю домислів про похід з Білорусі, але опасіння певні залишаються.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Білорусь росія Африка ПВК «Вагнер» Євген Пригожин

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