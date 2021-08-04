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    У Білорусі затримали відомого філософа

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    Білоруський філософ Володимир Мацкевич не відповідає на телефонні дзвінки - У Білорусі затримали відомого філософа
    Білоруський філософ Володимир Мацкевич не відповідає на телефонні дзвінки
    Фото: journalby.com

    Співробітники КДБ обшукують будинок Володимира Мацкевича

    У Мінську затримали філософа Володимира Мацкевича. Про це 4 серпня повідомляє «Єврорадіо».

    За попередньою інформацією, співробітники КДБ обшукують його будинок.

    Як повідомляє Zerkalo.iо, на телефонні дзвінки Мацкевич не відповідає. Судячи з даних месенджерів, останній раз у Мережі він був у вівторок, 3 серпня.

    Також з обшуками прийшли до соціолога Тетяни Воложанської та громадського діяча Влада Величка.

    До слова, білорус отримав 10 років колонії за підпал танка.

    Нагадаємо, Стамбульська Академія кримінального права опублікувала статистику про кількість людей за ґратами на сто тисяч населення в різних країнах. Білорусь – перша в Європі в цьому списку. На кожні 100 тисяч чоловік там є 354 ув'язнених.

    Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.

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    Теги: Білорусь арешт КДБ
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    У Білорусі затримали відомого філософа