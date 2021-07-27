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    «Акт тероризму». Білорус отримав 10 років колонії за підпал танка

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    26-річний житель Мінська взимку підпалив танк Т-72 - «Акт тероризму». Білорус отримав 10 років колонії за підпал танка
    26-річний житель Мінська взимку підпалив танк Т-72
    Скріншот з відео каналу Баста

    Внаслідок дій обвинуваченого «виникла об'єктивна небезпека загибелі людей», заявили білоруські прокурори

    У Білорусі чоловіка засудили до 10 років колонії посиленого режиму за підпал танка Т-72. Його дії кваліфіковано як акт тероризму. Про це повідомила Генпрокуратура Білорусі у вівторок, 27 липня.

    «Прокуратура Фрунзенського району Мінська підтримала державне обвинувачення в кримінальній справі стосовно 26-річного жителя столиці М., якому інкриміновано вчинення акту тероризму. За матеріалами кримінальної справи, М. в ніч з 30 на 31 січня 2021 року здійснив акт тероризму шляхом підпалу військової техніки – танка Т-72. Згодом він поширив у мережі інтернет відеозапис із фрагментом злочину», – йдеться в повідомленні.

    Відзначається, що з урахуванням позиції державного обвинувача і доказів, які він надав, суд Фрунзенського району Мінська визнав чоловіка винним.

    У прокуратурі також відзначили, що внаслідок дій обвинуваченого «виникла об'єктивна небезпека загибелі людей, заподіяння їм тілесних ушкоджень і настання інших тяжких наслідків».

    «Метою злочину був вплив на прийняття рішень органами влади, залякування населення, а також дестабілізація громадського порядку», – зазначено в повідомленні.

    Водночас було наголошено, що вирок у законну силу поки не вступив. Він може бути оскарженим і опротестованим в апеляційному порядку.

    До слова, сьогодні у парку імені Тараса Шевченка в Києві відбулася акція проти політичних переслідувань у Білорусі.

    Нагадаємо, Стамбульська Академія кримінального права опублікувала статистику про кількість людей за ґратами на сто тисяч населення в різних країнах. Білорусь – перша в Європі в цьому списку. На кожні 100 тисяч чоловік там є 354 ув'язнених.

    Зазначимо, адміністрація президента США Джо Байдена вивчає можливість введення додаткових економічних санкцій проти Білорусі.

    Теги: пожежа Білорусь прокуратура суд тероризм протест військова техніка вирок
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    «Акт тероризму». Білорус отримав 10 років колонії за підпал танка