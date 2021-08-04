Голова «Білоруського дому у Варшаві» впевнений, що Шишова вбили агенти Лукашенка

За вбивством білоруського опозиціонера Віталія Шишова у Києві стоять білоруські спецслужби?

Білоруський активіст вважає, що в Україні Віталія Шишова ліквідувати було найпростіше

Голова фундації «Білоруський дім у Варшаві» Алєсь Зарембюк вважає, що за вбивством білоруського опозиціонера Віталія Шишова у Києві стоять білоруські спецслужби. Про це повідомляє «Польське радіо».

Зарембюк зазначив, що Шишов викривав білоруських агентів, які діють за кордоном.

«Він вів сторінку під назвою «Тіхарі на експорт», тобто «агенти служби безпеки на експорт». На цій сторінці публікувалася інформація про представників спецслужб, білоруського КДБ, які стежили за представниками білоруської діаспори в Україні. Я вважаю, що це була головна причина, чому його вбили. А я переконаний, що його вбили», – сказав колега Шишова із Варшави.

Він переконаний, що це чергові залякування людей із білоруської діаспори та лідерів білоруської опозиції та їхніх представників, котрі в основному діють у Польщі, Литві та Україні.

«В Україні це було зробити найпростіше, бо країна все ще веде війну з Росією», – сказав Зарембюк.

Зазначимо, Євросоюз вдячний, що Україна швидко почала розслідування смерті Шишова.

Нагадаємо, голову громадської організації «Білоруський дім в Україні», громадянина Білорусі Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня на території лісопаркової зони у Святошинському районі Києва.

Напередодні дівчина Шишова повідомила, що чоловік пішов на пробіжку і не повернувся.

Основні дві версії смерті Шишова, які розглядає поліція – самогубство і вбивство з імітацією самогубства.

В Офісі президента запевнили, що Володимир Зеленський тримає дану справу на контролі.

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