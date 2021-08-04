Репресії проти легкоатлетки Тимановської: темні часи в Білорусі тільки наростають

Невже прагнення однієї людини вічно перебувати при владі повністю затьмарює все інше?

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МОК начал формальное расследование обвинений беларуских властей в том, что они пытались силой заставить Кристину Тимановскую вернуться домой.

Комитет запросил у национального олимпийского комитета Беларуси (который возглавляет сын Лукашенко – Виктор) отчет об инциденте. Понятно, что белорусская сторона и дальше будет утверждать, что Тимановскую исключили из команды якобы из-за ее эмоционального состояния.

Но если уже на таком уровне происходят преследования и подавления, то темные времена в Беларуси только нарастают.

А ведь еще два года назад на Универсиаде в 2019 году Тимановская завоевала золотую медаль для Беларуси, а теперь она получила убежище в Польше.

IT-сектор, который еще совсем недавно был одним из активно развивающихся в Беларуси, практически весь переехал в другие страны.

Неужели стремление одного человека человека вечно находиться во власти полностью затмевает все остальное?

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Джерело: блог Олесі Яхно

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