Репресії проти легкоатлетки Тимановської: темні часи в Білорусі тільки наростають
Невже прагнення однієї людини вічно перебувати при владі повністю затьмарює все інше?
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МОК начал формальное расследование обвинений беларуских властей в том, что они пытались силой заставить Кристину Тимановскую вернуться домой.
Комитет запросил у национального олимпийского комитета Беларуси (который возглавляет сын Лукашенко – Виктор) отчет об инциденте. Понятно, что белорусская сторона и дальше будет утверждать, что Тимановскую исключили из команды якобы из-за ее эмоционального состояния.
Но если уже на таком уровне происходят преследования и подавления, то темные времена в Беларуси только нарастают.
А ведь еще два года назад на Универсиаде в 2019 году Тимановская завоевала золотую медаль для Беларуси, а теперь она получила убежище в Польше.
IT-сектор, который еще совсем недавно был одним из активно развивающихся в Беларуси, практически весь переехал в другие страны.
Неужели стремление одного человека человека вечно находиться во власти полностью затмевает все остальное?
Джерело: блог Олесі Яхно