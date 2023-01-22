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«Бавовна» на Бєлгородщині: пошкоджено лінію електромереж

Людмила Яцюк
glavcom.ua
«Бавовна» на Бєлгородщині: пошкоджено лінію електромереж
Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів
фото ілюстративне

Під обстріл потрапило село В'язове

В одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

«Бавовна» на Бєлгородщині: пошкоджено лінію електромереж фото 1

Зі слів Гладкова, «під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояружського району».

«Сьогодні під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояружського району. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці», – повідомив губернатор Бєлгородщини.

За  повідомленням Гладкова, до 4 лютого на території Білгородської області діє «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Як відомо, Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів, через які місцеві мешканці залишаються без світла і тепла. Так, вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Росіяни опублікували відео зі звуками вибухів, проте місцева влада не розкрила більш детальних подробиць інциденту.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу України, місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд.

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Теги: війна росія тероризм вибух Бєлгород

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