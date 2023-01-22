«Бавовна» на Бєлгородщині: пошкоджено лінію електромереж

Під обстріл потрапило село В'язове

В одне з сіл Бєлгородської області завітала «бавовна», є пошкодження лінії електропередач. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив губернатор регіону В'ячеслав Гладков.

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Зі слів Гладкова, «під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояружського району».

«Сьогодні під обстріл ЗСУ потрапило село В'язове Краснояружського району. Постраждалих немає. Вибуховою хвилею вибито скло у двох приватних домоволодіннях. Також є пошкодження лінії електропередач. Аварійні бригади та оперативні служби перебувають на місці», – повідомив губернатор Бєлгородщини.

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За повідомленням Гладкова, до 4 лютого на території Білгородської області діє «жовтий» рівень терористичної небезпеки.

Як відомо, Бєлгородщина останнім часом потерпає від вибухів, через які місцеві мешканці залишаються без світла і тепла. Так, вночі 17 січня у російському місті Бєлгород пролунали вибухи. Губернатор області заявив, що спрацювала протиповітряна оборона.

У неділю, 8 січня, у російському місті Шебекіно (Бєлгородська область) пролунала низка вибухів. Росіяни опублікували відео зі звуками вибухів, проте місцева влада не розкрила більш детальних подробиць інциденту.

Нагадаємо, за повідомленням Генштабу України, місцева влада Бєлгородської області оголосила про набір добровольців для будівництва фортифікаційних споруд.