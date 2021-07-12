Стояв на зарядці та спалахнув. У квартирі в Києві загорівся електросамокат

Власник електросамоката дістав опіки

У понеділок, 12 липня, у будинку на проспекті Героїв Сталінграда, 6, корп. 3 в Оболонському районі столиці сталася пожежа. Займання виникло о 09:44, повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місці вогнеборці з’ясували, що в коридорі однієї з квартир на 7-му поверсі 15-поверхового житлового будинку сталося загоряння електросамоката. За попередніми даними, електросамокат у цей час заряджався, вогонь поширився на другий електросамокат, який стояв поруч. Чоловік та жінка в цей час перебували в кімнаті квартири, вони самостійно залишили помешкання.

О 10:22 вогнеборці ліквідували пожежу.

До прибуття рятувальників чоловік, 1986 року народження, звернувся до медиків. Його з опіками рук та обличчя було шпиталізовано до опікового центру.

Внаслідок займання згоріли два електросамокати, закопчено стіни та стелю в коридорі квартири.

На місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 15 осіб особового складу ДСНС.

Причини та обставини цієї події встановлюватимуть правоохоронці.

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