У Києві молодик пограбував автозаправку (фото)

Спочатку хлопець украв із вітрини зарядний пристрій, а потім повернувся до приміщення АЗС та викрав із каси готівку

До столичної поліції надійшло повідомлення про те, що невідомий викрав виручку та забрав товар із приміщення автозаправки на вулиці Святошинській. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група та екіпажі патрульних поліцейських. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

У ході проведення першочергових слідчих дій правоохоронці встановили, що спочатку зловмисник забрав із вітрини зарядний пристрій та, не розрахувавшись за товар, пішов геть. Через кілька хвилин він повернувся та у відсутність працівника викрав із каси виручку у розмірі 2,4 тис. грн.

«Злочинні дії незнайомця помітив один зі співробітників автозаправної станції, який намагався його зупинити. За отриманими прикметами у ході відпрацювання території району поліцейські помітили схожого за описом молодика. Під час поверхневої перевірки у нього виявили та вилучили гроші й зарядний пристрій. Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він – раніше не судимий уродженець Житомирської області, 1997 року народження», – розповів слідчий Святошинського управління поліції Антон Басараб.

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальні провадження за ч. 1 ст. 185 (Крадіжка) та ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та обрано запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт. Найближчі шість років він може провести за ґратами.