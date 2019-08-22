У Британії є 30 днів на пошуки альтернативи «бекстоп» - Меркель



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Раніше Джонсон написав листа голові Євроради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу

Джонсон погодився з тим, що у нього є 30 днів - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що у Великої Британії є 30 днів на ухвалення рішення про Brexit, зокрема, у питанні «бекстоп» щодо ірландського кордону.

Про це заявила за підсумками зустрічі з британським колегою Борисом Джонсоном напередодні, повідомляє The Guardian.

«Ми могли б знайти рішення цієї проблеми протягом наступних двох років, але ми також можемо знайти його в найближчі 30 днів. Тоді ми просунемося на крок вперед в правильному напрямку, і нам потрібно докласти зусиль, щоб все вдалося», - заявила Меркель.

Джонсон прийняв цей виклик. Він погодився з тим, що у нього є 30 днів, щоб переконати Євросоюз в тому, що існує життєздатна альтернатива «бекстоп».

«Ви справедливо говорите, що на нас покладаються вирішення цих задач, зокрема, у питанні північно-ірландського кордону. Ви встановили графік на 30 днів, і я більш ніж задоволений цим», - зазначив він.

Раніше Джонсон написав листа голові Євроради Дональду Туску, в якому вказав на необхідність змінити умови виходу країни з Євросоюзу. Зокрема, він назвав «бекстоп» на острові Ірландія «антидемократичним і невідповідним суверенітету Сполученого Королівства як держави».

Додамо, «бекстоп» (backstop) є своєрідною «страховкою», спрямованою на уникнення прикордонного контролю між Ірландією, що входить в ЄС, і Північною Ірландією у складі Сполученого Королівства, після Brexit.

Нагадаємо, Меркель і Джонсон не підтримали повернення Росії в G8.