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    У світі

    У Британії може бути дефіцит продовольства у разі «жорсткого» Brexit

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    Новий прем&rsquo;єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї - У Британії може бути дефіцит продовольства у разі «жорсткого» Brexit
    Новий прем’єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї

    Харчовий сектор абсолютно ясно дав зрозуміти, що вихід без угоди для нас є катастрофічним результатом - представник Асоціації продовольчого харчування

    Вихід Великої Британії з ЄС без угоди порушить поставки продовольства на кілька тижнів або місяців через затримки в портах.

    Про це повідомляє Reuters.

    Великі ритейлери попереджають, що «жорсткий» Brexit буде надзвичайно проблематичним для галузі, оскільки більша частина свіжої продукції імпортується, а склади заповнюються до Різдва.

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    Напередодні початкового терміну Brexit 29 березня супермаркети і роздрібні продавці працювали з постачальниками, щоб збільшити запаси товарів тривалого зберігання, включаючи макаронні вироби, воду в пляшках і туалетний папір.

    Однак вони попередили, що свіжі фрукти і овочі, термін придатності яких становить кілька днів, не можуть довго зберігатися і що митні перевірки в найбільшому британському порту Дувр можуть привести до затримок постачань.

    «Харчовий сектор абсолютно ясно дав зрозуміти, що вихід без угоди для нас є катастрофічним результатом», - заявив головний операційний директор Асоціації продовольчого харчування і напоїв Тім Райкрофт.

    «Буде вибіркова нестача, і вона буде певною мірою випадковою, тому що все залежатиме від того, які вантажівки пройдуть, а які ні. Ми думаємо, що відбудеться серйозний збій, і він триватиме протягом декількох тижнів або місяців після нашого виходу», - додав він.

    Як відомо, новий прем’єр Британії Борис Джонсон планує вивести країну з ЄС 31 жовтня з угодою або без неї.

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