У Британії придумали, як нажитися на Brexit



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Міністр фінансів Саджид Джавід

Монети матимуть напис «Мир, процвітання і дружба з усіма народами»

Міністр фінансів Саджид Джавід розробляє плани щодо мільйонів пам’ятних монет у 50 пенсів, які будуть випущені, коли Британія покине Європейський Союз в кінці жовтня цього року.

Про це повідомляє BBC.

Джавід попросив чиновників оцінити, чи можна буде випустити монети до запланованої дати виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

Його попередник Філіп Хаммонд планував колекційну версію монети.

Однак Джавід сподівається викарбувати монету, яка буде в массовому обігу.

У жовтні минулого року Хаммонд оголосив про плани випустити близько 10 000 монет, які будуть продані колекціонерам по 10 фунтів кожна.

Однак, крім декількох тестових версій, жодна з монет не була викарбувана після того, як Британія відклала свій вихід з ЄС.

Нові монети матимуть той же дизайн, з написом «Мир, процвітання і дружба з усіма народами», але будуть оновлені новою датою виходу з ЄС.

Монета в 50 пенсів була викарбувана, коли Британія приєдналася до Європейського Економічного Співтовариства в 1973 році і коли країна головувала в ЄС в 1998 році.

Як повідомлялося, Королева нарікає на неспроможність британських політиків керувати державою.