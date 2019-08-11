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    У світі

    У Британії придумали, як нажитися на Brexit

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    <p>Міністр фінансів Саджид Джавід</p> - У Британії придумали, як нажитися на Brexit

    Міністр фінансів Саджид Джавід

    Монети матимуть напис «Мир, процвітання і дружба з усіма народами»

    Міністр фінансів Саджид Джавід розробляє плани щодо мільйонів пам’ятних монет у 50 пенсів, які будуть випущені, коли Британія покине Європейський Союз в кінці жовтня цього року.

    Про це повідомляє BBC.

    Джавід попросив чиновників оцінити, чи можна буде випустити монети до запланованої дати виходу Британії з ЄС 31 жовтня.

    Його попередник Філіп Хаммонд планував колекційну версію монети.

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    Однак Джавід сподівається викарбувати монету, яка буде в массовому обігу.

    У жовтні минулого року Хаммонд оголосив про плани випустити близько 10 000 монет, які будуть продані колекціонерам по 10 фунтів кожна.

    Однак, крім декількох тестових версій, жодна з монет не була викарбувана після того, як Британія відклала свій вихід з ЄС.

    Нові монети матимуть той же дизайн, з написом «Мир, процвітання і дружба з усіма народами», але будуть оновлені новою датою виходу з ЄС.

    Монета в 50 пенсів була викарбувана, коли Британія приєдналася до Європейського Економічного Співтовариства в 1973 році і коли країна головувала в ЄС в 1998 році.

    Як повідомлялося, Королева нарікає на неспроможність британських політиків керувати державою.

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