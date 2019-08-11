Королева нарікає на неспроможність британських політиків керувати державою



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Королева Британії Єлизавета ІІ

Королева висловила таку думку на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона

Королева Британії Єлизавета ІІ скаржилася на нездатність політиків керувати державою.

Про це повідомляє The Times з посиланням на джерело в королівському оточенні.

Зазначається, що королева висловила таку думку на закритому заході незабаром після відставки Девіда Кемерона після референдуму про Brexit.

Джерело стверджує, що з тієї пори, розчарування королеви тільки зросло.

«Я думаю, що вона дуже стривожена. Я чув, як вона говорила про своє розчарування в нинішньому політичному класі і його нездатності правильно управляти» – сказав співрозмовник видання.

Досі королівська сім’я трималася відсторонено і не висловлювала жодних поглядів на ситуацію з Brexit.

Згідно з традицією, британський монарх не бере участь в політичному житті країни і утримується від будь-яких публічних коментарів щодо спірних питань, що знаходяться в компетенції уряду.

Раніше стало відомо, що депутати з числа консерваторів, які виступають проти лінії партії, а також опозиційні лейбористи планують закликати королеву втрутитися, якщо прем’єр Борис Джонсон відмовиться піти у відставку після оголошення йому вотуму недовіри.

Нагадаємо, що Джонсон назвав Brexit без угоди з ЄС головним пріоритетом.

Економіка Британії впала вперше за сім років.