У Брюсселі відбулася масштабна антирасистська демонстрація



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Демонстрація відбулася мирно Фото: Nicolas Maeterlinck/vrt.be

В рамках демонстрації, спрямованої проти расизму, дехто з учасників акції протестував проти насильства з боку поліції

Близько 10 тисяч осіб узяли участь в акції Black Lives Matter, яка відбулася у неділю на одній із площ столиці Poelaert у Брюсселі.

Вона пройшла в рамках протесту проти вбивства поліцейським 25 травня в американському місті Міннеаполіс афроамериканця Джорджа Флойда, інформує бельгійське видання VRT.

«Це була найбільша подібна демонстрація у Бельгії, яка зібрала принаймні 10 тисяч людей на площі Poelaertplein напроти столичного Палацу Правосуддя. Протест на кшталт цього зібрання створює проблему із дотриманням «соціального дистанціювання». Тим не менш, більшість із учасників були у захисних масках», – йдеться у повідомленні.

Як зазначає видання, в рамках демонстрації, спрямованої проти расизму, дехто з учасників акції протестував проти насильства з боку поліції, що, на їх думку, має місце і в Бельгії.

Демонстрація відбулася мирно. Кількість учасників перевищила очікування організаторів дійства, які не чекали участі понад 5 000 осіб.

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред’явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон засудив учасників масових акцій, які супроводжуються насильством проти поліції, підкресливши, що це дискредитує ідею протесту.

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