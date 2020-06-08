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    У світі

    У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця

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    У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця - У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця
    У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця
    Фото: ABC News / Twitter

    Статую підприємця і работорговця Едварда Колстона учасники акції протесту в британському Брістолі втопили в річці Ейвон

    7 червня у британському місті Брістоль учасники акції протесту проти расизму і дискримінації скинули з п'єдесталу і кинули в річку Ейвон статую підприємця і работорговця Едварда Колстона.

    Про це у Twitter повідомив телеканал ABC News.

    «Протестувальники... спотворили і зірвали бронзову статую, що зображає работорговця Едварда Колстона, прокотили вулицями і кинули її в річку під оплески», – йдеться в повідомленні.

    На опублікованому телеканалом ролику знято, як статую, на голову якої накидають мотузку, кілька людей котить вулицею, а потім топить в Ейвоні.

    Скульптуру також облили червоною фарбою.

    Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

    Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

    Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

    Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.

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