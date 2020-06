У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця



У Британії протестувальники скинули з п'єдесталу статую работорговця Фото: ABC News / Twitter

Статую підприємця і работорговця Едварда Колстона учасники акції протесту в британському Брістолі втопили в річці Ейвон

7 червня у британському місті Брістоль учасники акції протесту проти расизму і дискримінації скинули з п'єдесталу і кинули в річку Ейвон статую підприємця і работорговця Едварда Колстона.

Про це у Twitter повідомив телеканал ABC News.

«Протестувальники... спотворили і зірвали бронзову статую, що зображає работорговця Едварда Колстона, прокотили вулицями і кинули її в річку під оплески», – йдеться в повідомленні.

It's now being rolled towards the floating harbour.

Colston opened up the transatlantic slave trade to Bristol merchants & around 20,000 people, incl 8,000 children, died on his ships before they even reached the Americas.

Bristol became Britain's leading slave trading port. pic.twitter.com/9BpQhxeFNF — Tristan Cork BLive (@TristanCorkPost) June 7, 2020

На опублікованому телеканалом ролику знято, як статую, на голову якої накидають мотузку, кілька людей котить вулицею, а потім топить в Ейвоні.

Protesters in Bristol just threw the downed statue of 17thC slaver Edward Colston into the river pic.twitter.com/83rxTCSsQE — Rachael Venables (@rachaelvenables) June 7, 2020

Скульптуру також облили червоною фарбою.

Protesters against systemic racism in Bristol, United Kingdom, defaced and tore down a bronze statue depicting slave trader Edward Colston, rolling through the streets and then throwing it into the river to a wave of applause. https://t.co/cc86EDQZHq pic.twitter.com/DFJ6M2a9BX — ABC News (@ABC) June 7, 2020

Зазначимо, масові заворушення в США спалахнули після того, як 25 травня в Міннеаполісі 46-річний афроамериканець Джордж Флойд помер після того, як білий поліцейський за підтримки трьох товаришів по службі протягом майже 10 хвилин тиснув йому коліном на горло.

Всі четверо поліцейських звільнені. Головний фігурант затриманий, йому пред'явлено звинувачення у вбивстві з необережності, а щодо трьох інших слідчі дії тривають. Насильницькі дії співробітників правоохоронних органів стало причиною масових протестів, які поширилися по всій країні.

Учасники масових протестів у Міннеаполісі (Міннесота, США) в ніч проти п’ятниці підпалили поліційну дільницю, де служили офіцери, яких звинувачують у причетності до загибелі Флойда.

Вночі мер Міннеаполіса Джейкоб Фрей оголосив у місті режим надзвичайної ситуації на 72 години.