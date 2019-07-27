У Брюсселі через спеку вперше закрили символ бельгійської столиці



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Атоніум закрили вперше за весь час його існування з 1958 року

Атоміум був тимчасово закритий через занадто високу температуру всередині споруди

Символ бельгійської столиці — Атоміум був закритий у п’ятницю, 26 липня, через занадто високу температуру в металевих кулях-атомах, що зображують фрагмент молекули заліза.

Про це повідомляє RTBF.

Пам’ятку закрили вперше за весь час її існування з 1958 року.

У п’ятницю в другій половині дня над квитковою касою було вивішено оголошення, що Атоміум тимчасово закритий через занадто високу температуру всередині споруди.

Коли температура у приміщеннях, відвідуваних туристами, піднялася до 37 градусів, дирекція прийняла рішення закрити монумент.

Після 18:00 за місцевим часом Атоміум відкрили знову для вечірнього сеансу.

Нагадаємо, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.

Перша жертва аномальної спеки, яка встановилася в Західній Європі, зафіксована в Бельгії.