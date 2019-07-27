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    У світі

    У Брюсселі через спеку вперше закрили символ бельгійської столиці

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    <p>Атоніум закрили вперше за&nbsp;весь час його існування з&nbsp;1958 року</p> - У Брюсселі через спеку вперше закрили символ бельгійської столиці

    Атоніум закрили вперше за весь час його існування з 1958 року

    Атоміум був тимчасово закритий через занадто високу температуру всередині споруди

    Символ бельгійської столиці — Атоміум був закритий у п’ятницю, 26 липня, через занадто високу температуру в металевих кулях-атомах, що зображують фрагмент молекули заліза.

    Про це повідомляє RTBF.

    Пам’ятку закрили вперше за весь час її існування з 1958 року.

    У п’ятницю в другій половині дня над квитковою касою було вивішено оголошення, що Атоміум тимчасово закритий через занадто високу температуру всередині споруди.

    Коли температура у приміщеннях, відвідуваних туристами, піднялася до 37 градусів, дирекція прийняла рішення закрити монумент.

    Після 18:00 за місцевим часом Атоміум відкрили знову для вечірнього сеансу.

    Нагадаємо, аномальна спека в Західній Європі у четвер досягла нового піку, у кількох країнах було перевищено температурні рекорди.

    Перша жертва аномальної спеки, яка встановилася в Західній Європі, зафіксована в Бельгії.

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