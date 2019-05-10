Біля берегів Тунісу потонули щонайменше 70 мігрантів



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Рибалкам, які опинились поблизу місця аварії човна, вдалось врятувати 16 людей

Поблизу узбережжя Тунісу у п'ятницю, 10 квітня, перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого потонули щонайменше 70 людей.

Про це повідомила туніська державна інформагенція TAP.

Трагедія сталась в міжнародних водах в 40 морських милях від міста Сфакс.

Рибалкам, які опинились поблизу місця аварії човна, вдалось врятувати 16 людей.

Влада Тунісу повідомила поки що лише про знайдені тіла трьох загиблих та десятки людей, що вважаються зниклими безвісти.

Підрозділи берегової охорони Тунісу намагаються знайти тіла усіх загиблих, повідомили місцеві чиновники. Зазначається, що човен прямував з Лівії до Європи, на його борту перебували мігранти з африканських країн південніше Сахари.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск заявив про те, що страждання мігрантів і біженців є хрестом для всього людства.

Джерело: DW