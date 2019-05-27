В Конго потонуло судно. Є загиблі, 200 людей зникли безвісти



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Човен із пасажирами перекинувся та пішов на дно на озері Маї-Ндомб

На заході Демократичної Республіки Конго потонуло судно, загинули щонайменше 30 осіб, ще близько 200 вважаються зниклими безвісти.

Про це заявив представник місцевої влади, пише Associated Press.

Човен із пасажирами перекинувся та пішов на дно на озері Маї-Ндомбе. Значна частина пасажирів судна були вчителями місцевих шкіл, які переправлялися до районного центру для отримання зарплати.

Понад 80 пасажирам вдалося врятуватися.

Влада наразі не може визначити точну кількість пасажирів, які перебували на борту на момент катастрофи. Мова йде про «кілька сотень людей».

За попередніми даними, судно могло затонути через перевантаження.

Нагадаємо, поблизу узбережжя Тунісу перекинувся човен з мігрантами, внаслідок чого потонули щонайменше 70 людей.

Джерело: Громадське