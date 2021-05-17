На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
Всього кілька днів тому ці ж самі пітекантропи розповідали, як вони «захищають пам'ять дідів»
Мовою оригіналу
В Перевальске (под контролем ЛНР) «защитники русскоязычного населения» покатались на танке по кладбищу, разворотив могилы.
В соцсетях народ возмущается и выкладывает фотографии последствий. Но удивляться нечему. Так обычно и бывает, когда отребье получает оружие.
Самое смешное, что всего несколько дней назад эти же самые питекантропы бились в припадке, рассказывая, как они «защищают память дедов». А как волна победобесия схлынула – стали радостно давить могилы этих самых дедов танками.
Джерело: блог Дениса Казанського