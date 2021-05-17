На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі

Всього кілька днів тому ці ж самі пітекантропи розповідали, як вони «захищають пам'ять дідів»

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В Перевальске (под контролем ЛНР) «защитники русскоязычного населения» покатались на танке по кладбищу, разворотив могилы.

В соцсетях народ возмущается и выкладывает фотографии последствий. Но удивляться нечему. Так обычно и бывает, когда отребье получает оружие.

Самое смешное, что всего несколько дней назад эти же самые питекантропы бились в припадке, рассказывая, как они «защищают память дедов». А как волна победобесия схлынула – стали радостно давить могилы этих самых дедов танками.

Джерело: блог Дениса Казанського

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