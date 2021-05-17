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    Думки вголос

    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі

    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі

    Всього кілька днів тому ці ж самі пітекантропи розповідали, як вони «захищають пам'ять дідів»

    Мовою оригіналу

    В Перевальске (под контролем ЛНР) «защитники русскоязычного населения» покатались на танке по кладбищу, разворотив могилы.

    В соцсетях народ возмущается и выкладывает фотографии последствий. Но удивляться нечему. Так обычно и бывает, когда отребье получает оружие.

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    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі
    На окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі

    Самое смешное, что всего несколько дней назад эти же самые питекантропы бились в припадке, рассказывая, как они «защищают память дедов». А как волна победобесия схлынула – стали радостно давить могилы этих самых дедов танками.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Донбас Луганщина ЛНР
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