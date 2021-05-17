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    Латвійський суд відправив до в'язниці колишнього бойовика «ЛНР»

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    З листопада 2019 бойовик був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через його участь у війні на Донбасі - Латвійський суд відправив до в'язниці колишнього бойовика «ЛНР»
    З листопада 2019 бойовик був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через його участь у війні на Донбасі
    Фото myrotvorets.center

    Айо брав активну участь в бойових діях на сході України

    Ризький суд засудив колишнього бойовика так званої «ЛНР» Бенеса Айо до 2 років та 6 місяців у в'язниці. Його визнали винним у закликах до ліквідації державної незалежності Латвії. Про це повідомляє латвійське агенство Delfi.

    Суд визнав колишнього бойовика винним у порушенні статтей 81, 82 та 83 Кримінального кодексу Латвії, тобто заклик до силового повалення влади, заклик до ліквідації державної незалежності і заклик до підриву територіальної цілісності Латвії.

    «Судячи з листів в ЗМІ та публікацій в інтернеті, кілька років він перебував на території так званої ЛНР. Згідно з даними слідства, Айо брав активну участь в бойових діях на сході України», – зазначили в агентстві.

    Айо з лютого 2015 року перебував у розшуку. А з листопада 2019 був оголошений в міжнародний розшук по лінії Інтерполу через його участь у війні на Донбасі. На початку 2020 року Айо затримали в Росії, куди він приїхав на акцію протесту, але Москва не видала бойовика Ризі та надала йому політичний притулок.

    Нагадаємо, на окупованій Луганщині бойовики танком зруйнували могили на кладовищі.

    Теги: політичний притулок Донбас суд ЛНР війна Латвія розшук
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    Латвійський суд відправив до в'язниці колишнього бойовика «ЛНР»