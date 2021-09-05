Нове агітаційне видання Московської церкви в Україні продовжує традицію радянської пропагандистської історіографії
«Обертаючи у минуле сучасні ідеологічні конструкції»
Обкладинка видання виконує відразу дві ідеологічні функції
Не довелося ще прочитати нове агітаційне видання Московського Патріархату в Україні, але навіть обкладинка – дуже красномовна.
Вона продовжує традицію радянської пропагандистської історіографії – обертати у минуле сучасні ідеологічні конструкції.
Таким чином цілком логічним вважалося писати «Историю СССР с древнейших времён до конца XVIII в.», хоча сам Совєцький союз виник лише у 1922 р. Радянські історики переконували, що СРСР існував завжди, лише змінюючи форму, і все, що є зараз – було відвічно. А тому – нібито довіку буде.
Отак і обкладинка видання виконує відразу дві ідеологічні функції – переконує, що Московський Патріархат в Україні це і є Українська Православна Церква (хоча це не так), а також запевняє, що «Історія УПЦ» – це митрополити Онуфрій (Березовський), Антоній (Паканич) та протодиякон Вадим (депутат Новінський). Вони завжди були і завжди будуть. Як СРСР у XVIII ст.
Джерело: блог Єпископа Євстратія