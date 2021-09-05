Нове агітаційне видання Московської церкви в Україні продовжує традицію радянської пропагандистської історіографії

Обкладинка видання виконує відразу дві ідеологічні функції

Не довелося ще прочитати нове агітаційне видання Московського Патріархату в Україні, але навіть обкладинка – дуже красномовна.

Вона продовжує традицію радянської пропагандистської історіографії – обертати у минуле сучасні ідеологічні конструкції.

Таким чином цілком логічним вважалося писати «Историю СССР с древнейших времён до конца XVIII в.», хоча сам Совєцький союз виник лише у 1922 р. Радянські історики переконували, що СРСР існував завжди, лише змінюючи форму, і все, що є зараз – було відвічно. А тому – нібито довіку буде.

Отак і обкладинка видання виконує відразу дві ідеологічні функції – переконує, що Московський Патріархат в Україні це і є Українська Православна Церква (хоча це не так), а також запевняє, що «Історія УПЦ» – це митрополити Онуфрій (Березовський), Антоній (Паканич) та протодиякон Вадим (депутат Новінський). Вони завжди були і завжди будуть. Як СРСР у XVIII ст.

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Джерело: блог Єпископа Євстратія

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