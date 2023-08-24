У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео)
Хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн
Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, підсвітили синьо-жовтими кольорами у честь Дня Незалежності України. Відповідне відео з’явилося в мережі.
На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.
Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.
Загальна вартість споруди – півтора мільярда доларів. Будівництво почалося у 2004 році, щотижня він "підростав" на 1-2 поверхи.
Над спорудою хмарочоса щодня працювали до 12 000 робітників. Бетонні роботи завершилися після зведення 160 поверху, вище йде 180-метровий металевий шпиль.
Спеціально для «Бурдж Халіфа» розробили особливу марку бетону, який витримує температуру до +50°C. При цьому бетонну суміш укладали лише вночі, а в розчин додавали лід.
Раніше повідомлялося, що у центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер.
До слова, нещодавно найвищий хмарочос Дубая Бурдж Халіфа підсвітили кольорами російського прапора.
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