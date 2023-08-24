У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео)

Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.

Загальна вартість споруди – півтора мільярда доларів. Будівництво почалося у 2004 році, щотижня він "підростав" на 1-2 поверхи.

Над спорудою хмарочоса щодня працювали до 12 000 робітників. Бетонні роботи завершилися після зведення 160 поверху, вище йде 180-метровий металевий шпиль.

Спеціально для «Бурдж Халіфа» розробили особливу марку бетону, який витримує температуру до +50°C. При цьому бетонну суміш укладали лише вночі, а в розчин додавали лід.