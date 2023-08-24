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У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Дубаї хмарочос Бурдж Халіфа засвітився кольорами українського прапора (відео)
фото: скрін із відео

Хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн

Найвищий хмарочос світу Бурдж Халіфа, що у Дубаї, підсвітили синьо-жовтими кольорами у честь Дня Незалежності України. Відповідне відео з’явилося в мережі.

На кадрах видно, як хмарочос переливається кольорами прапора України, при цьому виконується український гімн.

Бурдж Халіфа – єдиний у світі 828-метровий 163-поверховий хмарочос, побудований у Дубаї (ОАЕ). Церемонія відкриття хмарочоса відбулася в січні 2010 року.

Загальна вартість споруди – півтора мільярда доларів. Будівництво почалося у 2004 році, щотижня він "підростав" на 1-2 поверхи.

Над спорудою хмарочоса щодня працювали до 12 000 робітників. Бетонні роботи завершилися після зведення 160 поверху, вище йде 180-метровий металевий шпиль.

Спеціально для «Бурдж Халіфа» розробили особливу марку бетону, який витримує температуру до +50°C. При цьому бетонну суміш укладали лише вночі, а в розчин додавали лід.

Раніше повідомлялося, що у центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер.

До слова, нещодавно найвищий хмарочос Дубая Бурдж Халіфа підсвітили кольорами російського прапора

Теги: прапор День Незалежності Україна ОАЕ

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