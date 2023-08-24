У центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер (фото)

Тепер куточок Києва і України є у Парижі

Київський сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями



Сьогодні, у День Незалежності України, в центрі Парижу відкрили Київський сквер. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Будь ласка, читайте текст після реклами

6 фото На весь екран









В центрі Парижу відкрили Київський сквер фото: Віталій Кличко

«Тепер куточок Києва і України є у Парижі. Сьогодні, на запрошення мера французької столиці Анн Ідальго, ми разом відкрили Київський сквер. Він розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями, – зазначив мер Києва. – Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права. Для нас дуже важлива підтримка друзів та партнерів. І маємо робити все, щоб вона посилювалася», – підкреслив Віталій Кличко.

Також на відкритті скверу Кличко зустрівся з українськими бійцями, які зараз лікуються і проходять реабілітацію у Парижі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у День Державного прапора біля будівлі Київської мерії відбулася церемонія урочистого підняття українського стяга, в якій взяв участь мер Києва Віталій Кличко.