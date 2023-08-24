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У центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер (фото)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
У центрі Парижу на честь Дня Незалежності відкрито Київський сквер (фото)
Тепер куточок Києва і України є у Парижі
фото: Віталій Кличко

Київський сквер розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями
 

Сьогодні, у День Незалежності України, в центрі Парижу відкрили Київський сквер. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

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В центрі Парижу відкрили Київський сквер
фото: Віталій Кличко

«Тепер куточок Києва і України є у Парижі. Сьогодні, на запрошення мера французької столиці Анн Ідальго, ми разом відкрили Київський сквер. Він розташований в центрі Парижа, біля музею Пті-Пале, поруч з Єлисейськими полями, – зазначив мер Києва. – Символічно, що ця подія відбулася в День Незалежності України. Столиця Франції демонструє підтримку французьким народом боротьби українців за спільні європейські цінності – свободу, рівність та верховенство права. Для нас дуже важлива підтримка друзів та партнерів. І маємо робити все, щоб вона посилювалася», – підкреслив Віталій Кличко.

Також на відкритті скверу Кличко зустрівся з українськими бійцями, які зараз лікуються і проходять реабілітацію у Парижі. 

Нагадаємо, у День Державного  прапора біля будівлі Київської мерії відбулася церемонія урочистого підняття українського стяга, в якій взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

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Теги: мер Франція Київ Віталій Кличко

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