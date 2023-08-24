Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві: фото

У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки

Сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності

У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет. Техніки наставили від Майдану й аж до ЦУМа, на табличках зазначено, що доторкатися чи залазити на неї не можна, повідомляє кореспондент «Главкома».

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Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці фото: glavcom.ua

Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці фото: glavcom.ua

Основна мета виставки – показати, що росіяни, якщо й можуть проводити парад на Хрещатику, то лише показавши свою знищену та заржавілу військову техніку, яка ніколи не зможе перемогти Україну.

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У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки фото: glavcom.ua

До слова, на виставці багато киян та гостей столиці, в тому числі іноземців. Багато із них розглядають та фотографують трофеї ЗСУ. Дехто з людей, як видно на фото, блукає між військовими машинами разом із маленькими дітьми чи дитячими колясками.

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Ще на виставці присутні аніматори. Серед них люди у костюмах пса Патрона, міньйонів у вишиванках тощо.

У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів фото: glavcom.ua

У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів фото: glavcom.ua

Також на виставці присутня інсталяція-пародія на російську акцію «Безсмертний полк» – хода з портретами та виступами-вшануванням учасників війни, яка набирала обертів відколи Росія нападала на Україну у 2014 році. Як повідомляли російські ЗМІ, у 2013 році акція проходила в 120 російських містах, у 2014 – вже у 500, у 2015 – в 1150. Навесні 2022 року росіяни використовували «Безсмертний полк» як елемент пропаганди у війні з Україною.

Зокрема, основними членами «ходи» на Хрещатику є ексрадник Офісу президент та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співака та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора РФ Володимира Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника Московської церкви в Україні.

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Інсталяція «Безсмертного полку» у Києві фото: glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності. І триває другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До Дня Незалежності влаштували виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

Зазначимо, У Києві вже не вперше виставляють підбиті російські танки та техніку, подібна акція була у Києві й минулого року.

Раніше Київська міська адміністрація повідомляла, що у звʼязку з підготовкою до Дня Незалежності рух вулицею Хрещатик буде перекрито з 20 серпня до 28 серпня включно.