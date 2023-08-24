Головна Київ Новини
search button user button menu button

Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві: фото

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві: фото
У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки
фото: glavcom.ua

Сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності

У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки. Серед експонатів: розтрощені і спалені російські танки, бронемашини та залишки ракет. Техніки наставили від Майдану й аж до ЦУМа, на табличках зазначено, що доторкатися чи залазити на неї не можна, повідомляє кореспондент «Главкома».

Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці
Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці
фото: glavcom.ua
Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці
Таблички із застереженнями щодо виставки військової техніки РФ для киян та гостей столиці
фото: glavcom.ua

Основна мета виставки – показати, що росіяни, якщо й можуть проводити парад на Хрещатику, то лише показавши свою знищену та заржавілу військову техніку, яка ніколи не зможе перемогти Україну.

11 фото
На весь екран
У Києві на Хрещатику вдруге до Дня Незалежності показали виставку знищеної російської техніки
фото: glavcom.ua

До слова, на виставці багато киян та гостей столиці, в тому числі іноземців. Багато із них розглядають та фотографують трофеї ЗСУ. Дехто з людей, як видно на фото, блукає між військовими машинами разом із маленькими дітьми чи дитячими колясками.

Ще на виставці присутні аніматори. Серед них люди у костюмах пса Патрона, міньйонів у вишиванках тощо.

У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів
У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів
фото: glavcom.ua
У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів
У Києві аніматори у костюмах пса Патрона та міньйонів
фото: glavcom.ua

Також на виставці присутня інсталяція-пародія на російську акцію «Безсмертний полк» – хода з портретами та виступами-вшануванням учасників війни, яка набирала обертів відколи Росія нападала на Україну у 2014 році. Як повідомляли російські ЗМІ, у 2013 році акція проходила в 120 російських містах, у 2014 – вже у 500, у 2015 – в 1150. Навесні 2022 року росіяни використовували «Безсмертний полк» як елемент пропаганди у війні з Україною. 

Зокрема, основними членами «ходи» на Хрещатику є ексрадник Офісу президент та блогер Олексій Арестович, журналіст Дмитро Гордон з портретом російського співака та пропагандиста Йосипа Кобзона, який помер у 2018 році, пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва з обличчям диктатора РФ Володимира Путіна та українська зрадниця Вікторія Кохановська з портретом представника Московської церкви в Україні.

Інсталяція «Безсмертного полку» у Києві
Інсталяція «Безсмертного полку» у Києві
фото: glavcom.ua

Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає 32-гу річницю проголошення Незалежності. І триває другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну. До Дня Незалежності влаштували виставку знищеної військової техніки російських окупантів.

Зазначимо, У Києві вже не вперше виставляють підбиті російські танки та техніку, подібна акція була у Києві й минулого року.

Раніше Київська міська адміністрація повідомляла, що у звʼязку з підготовкою до Дня Незалежності рух вулицею Хрещатик буде перекрито з 20 серпня до 28 серпня включно.

Теги: Київ українці День Незалежності військова техніка

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
Україна – нація вільних. Вільні не заслуговують на війну
5 серпня, 06:04
Війна триває. Треба постійно про це пам'ятати
Росіяни хочуть влаштувати нам генеральну битву
17 серпня, 09:18
Леся Гасиджак
Хто захейтив зовнішній вигляд директорки музею Голодомору і як відреагувала мережа: подробиці скандалу
26 липня, 13:05
На мосту мають провести протиаварійні заходи з відновлення опорних вузлів прогону
Стало відомо, у скільки Києву обійдеться ремонт мосту Метро
27 липня, 17:42
У Мінсоцполітики розповіли про формулу, за якою в Україні розраховується розмір субсидій
Як самостійно розрахувати субсидію? Мінсоцполітики показало формулу
14 серпня, 09:25
Новий алгоритм нарахування пенсії буде враховувати відпрацьований стаж та сплачені внески
Влада змінить механізм розрахунку пенсій: названо терміни
22 серпня, 08:00
На Хрещатику планують провести виставку зразків пошкодженої ворожої техніки
Що планують у Києві на День Незалежності: міська влада розповіла про заходи
19 серпня, 19:28
Формат навчання кожен заклад освіти обиратиме самостійно
Як працюватимуть столичні школи з 1 вересня
22 серпня, 17:31
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
Окупанти можуть посилити обстріли на День Незалежності: ЗСУ застерегли українців
Вчора, 11:12

Новини

Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві: фото
Багато техніки, Путін на палиці, незвичні аніматори. День Незалежності у Києві: фото
Змовився з РФ, щоб залишити столицю без тепла: затримано жителя Київщини
Змовився з РФ, щоб залишити столицю без тепла: затримано жителя Київщини
Загрожує до пʼяти років за ґратами: у Києві затримано чоловіка, який запустив салют
Загрожує до пʼяти років за ґратами: у Києві затримано чоловіка, який запустив салют
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
Декомунізацію «Батьківщини-матері» завершено (фото)
«Оберіг, з яким ідуть у бій»: Кличко привітав українців із Днем Прапора
«Оберіг, з яким ідуть у бій»: Кличко привітав українців із Днем Прапора
Хто зриває створення військового кладовища у Києві? Нардеп В'ятрович звернувся до президента
Хто зриває створення військового кладовища у Києві? Нардеп В'ятрович звернувся до президента

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
73K
Путін із оркестром святкує ліквідацію Пригожина? Соцмережі обговорюють відео
27K
Ще одна країна вирішила не відмовлятись від пшениці з Росії
8940
Шокуючий прогноз. Що говорив Буданов про ймовірну ліквідацію Пригожина
8180
Збиття літака Пригожина: на борту також був командир «вагнерівців»
5658
Росія стверджує: у літаку, що розбився, був Пригожин
5382
Масштабна повітряна тривога тривала більше години

Новини

Півтора року повномасштабної війни: ЗСУ відкидають ворога на всіх напрямках
Сьогодні, 06:53
Енергосистема України взяла рекордний обсяг аварійної допомоги з Польщі та Румунії
Вчора, 13:08
Знищено «Солнцепьок» і склади боєприпасів: ЗСУ потужно вдарили по ворогу
Вчора, 07:17
Скандал на форумі ветеранів: народну депутатку не пустили до зали
22 серпня, 16:14
ЗСУ зайшли у село Роботине на Запоріжжі та евакуюють місцевих
22 серпня, 10:24
Для чого Росія створює ще одну армію: оцінка ISW
22 серпня, 07:05

Прес-релізи

OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
OnTaxi та хорватський рок-гурт Zaprešić Boys записали музичне привітання з Днем Незалежності
24 серпня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту