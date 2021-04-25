У Франції більше 100 людям замість вакцини вкололи фізрозчин

У центрі вакцинації наголосили, що фізрозчин не становить небезпеки

У Франції 140 людей отримали уколи фізіологічним розчином замість вакцини Pfizer. Про це повідомляє France Bleu.

Як зазначається, подія трапилася у місті Еперне.

Центр вакцинації самостійно виявив помилку та зв'язався з усіма 140 пацієнтами. Частина з них вже отримала щеплення справжньою вакциною.

У центрі вакцинації наголосили, що фізрозчин не становить небезпеки. Для запобігання подібних помилок, у центр відправили додаткового працівника.

До слова, черговий випадок утворення тромбів через тиждень після імунізації вакциною проти коронавірусу Vaxzevria, що розроблена шведсько-британською фармацевтичною компанією AstraZeneca, зафіксовано в Канаді.

Тим часом, Ляшко пояснив, як вакцинуватимуть колективи підприємств. Дозвіл Міністерства охорони здоров'я щодо запису на вакцинацію від коронавірусу колективам, у яких працює понад 50 осіб, не передбачає, що цих людей вакцинуватимуть поза чергою. Про це сьогодні заявив заступник міністра охорони здоров'я – головний санітарний лікар України Віктор Ляшко під час брифінгу.

Нагадаємо, в Україні станом на 24 квітня 2021 року зафіксовано 12711 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Зокрема, захворіли 532 дітей та 230 медпрацівників.

Також за минулу добу госпіталізовано – 3508 осіб, летальних випадків – 392, одужало – 13687 осіб, здійснено тестувань – 92136.

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