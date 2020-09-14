Епідемія в Україні: за добу виявлено ще 2462 хворих на коронавірус



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До лікарень потрапляє все більше хворих на коронавірус

Минулої доби в Україні від коронавірусу померли 33 людини

В Україні за минулу добу, 13 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2462 людей. Це на 14 випадків менше, ніж днем раніше (2476).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 650 осіб (днем раніше – 547), померли 33 – (72).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 14 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 156797 людей, одужали 69543 особи, летальних випадків – 3211.

Як повідомлялося, від початку епідемії станом на ранок 13 вересня в країні, за офіційними даними, було підтверджено 154335 випадків Covid-19.

Нагадаємо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зафіксувала рекордну захворюваність на коронавірус в світі за добу.

За інформацією ВООЗ, за останню добу в світі 307 930 нових випадків Covid-19. Більшість з них припадають на Індію (94,3 тисячі), США (45,5 тисяч) і Бразилію (43,7 тисячі). Також більш десяти тисяч випадків за добу виявлено в Іспанії (12,1 тисяч) і Аргентині (11,5 тисяч).

Всього за останню добу померли 5537 пацієнтів по всьому світу.