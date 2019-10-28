У Франції заборонили їздити електросамокатами по тротуарах



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До початку наступного року планується обмежити максимальну швидкість двоколісних транспортних засобів

Тепер водії самокатів мають бути старшими 12 років

У Франції запровадили нові правила користування електричними самокатами через зростання кількості дорожніх пригод.

Про це інформує BBC.

«Франція запроваджує нові правила використання електросамокатів після сотень інцидентів з цими транспортними засобами, в тому числі, кількох смертельних ДТП», - ідеться у повідомленні.

Тепер водії самокатів мають бути старшими 12 років і вони не зможуть їздити на тротуарах.

До початку наступного року також планується обмежити максимальну швидкість двоколісних транспортних засобів, що набувають дедалі більшої популярності через відсутність негативного впливу на довкілля.

Міністр транспорту Франції Жан-Батист Джеббарі заявив, що нові правила заохочуватимуть до «відповідальнішого використання транспортних засобів та відновлять почуття спокою серед пішоходів, зокрема, найуразливіших категорій: похилого віку, дітей та людей з обмеженими можливостями».

Джерело: Укрінформ