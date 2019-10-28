Mercedes вирішив позмагатися з Tesla Model S і випустив свій електромобіль



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Очікується, що серійний електричний седан «Мерседес» представницького класу з'явиться в найближчі кілька років

Mercedes-Benz Vision EQS Concept має запас ходу 650 км

Компанія Mercedes вперше показала в русі свій потужний концепт Mercedes EQC. Очікується, що серійний електромобіль складе конкуренцію Tesla Model S.

Про це повідомляє CarScoops.

Серійний автомобіль, виконаний за мотивами Mercedes-Benz Vision EQS Concept, стане своєрідною електричною альтернативою Mercedes S-class і, за заявами виробника, зробить революцію в сегменті розкішних седанів.

Запас ходу перевищує 650 км. Силова установка розвиває 460 к.с. і дозволяє витрачати на розгін до 100 км/год менш ніж 4,5 с. Хоча компанія не дозволяє перевіряти це (з прототипом необхідно поводитися акуратно), виявилося, що їде авто відмінно.

Дизайн вийшов дуже вишуканим. Увагу привертає «безшовний» кузов і голографічна головна оптика.

Цікаво, що всередині концепту є звичне кермо — хоча у нього і досить дивна форма. Справа в тому, що останнім часом в нових дослідницьких прототипах робиться акцент на автономній їзді.

У зв'язку з цим автомобілю не дуже-то потрібне кермо, але Mercedes EQS відображає ставлення компанії до автопілоту. Технологічним електромобілем зі сміливими рішеннями як і раніше повинна керувати людина.

В обробці інтер'єру використана штучна шкіра, виготовлена з переробленого пластику.

Очікується, що серійний електричний седан «Мерседес» представницького класу з'явиться в найближчі кілька років.

Як повідомлялося, незабаром і інші автомобільні компанії випустять свої цікаві електромобілі:

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