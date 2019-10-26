Tesla представила нове покоління сонячних панелей для дахів будинків



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Фото: The Verge

Це вже третя модель сонячних панелей для дахів будинків від Tesla

Tesla представила нове покоління сонячних панелей, які будуть масово випускатися для встановлення на дахах будинків.

Про це повідомляє The Verge.

«Ілон Маск представив новий дизайн сонячних панелей на дахи від Tesla під назвою Solar Glass Roof», – йдеться в повідомленні.

Мінімальна доступна для покриття площа даху становить 186 кв. м вартістю до $42 500. Компанія готова вкрити весь дах повністю і надати на нього 25-річну гарантію.

Поки що доступний тільки один дизайн панелей – вони покриті загартованим темним склом, проте компанія обіцяє з часом розширити лінійку дизайну панелей.

Це вже третя модель сонячних панелей для дахів будинків від Tesla, однак вона є першою, яку Маск готовий спокійно пустити в масове виробництво, завдяки більш простій конструкції з меншою кількістю деталей і вузлів. Нові сонячні панелі простіші, швидші й інтуїтивно більш зрозумілі під час встановлення, ніж попередні моделі.

Глава компанії заявив, що масові поставки очікуються протягом найближчих тижнів.

Нагадаємо, компанія Tesla Ілона Маска планує наступного року випустити обмежену кількість електровантажівок Tesla Semi.

Як повідомлялося, американська компанія Tesla Inc, яка створює електромобілі, стала найдорожчим автовиробником США, обігнавши General Motors.