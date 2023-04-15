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У Франції автомобіль на шаленій швидкості врізався у натовп людей (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Франції автомобіль на шаленій швидкості врізався у натовп людей (відео)
Автівка на своєму шляху збила і травмувала сімох людей
фото: скріншот із відео

Водія транспортного засобу та трьох його пасажирів заарештовано

У французькому місті Бордо автомобіль на швидкості в’їхав у натовп людей. Про це повідомляє France Bleu.

ДТП сталася у п'ятницю, 14 квітня, близько 23:00. 

На своєму шляху водій збив і поранив сімох людей, двоє з яких зазнали серйозних травм і доставлені до лікарні.

Згідно з інформацією ЗМІ, водія транспортного засобу та трьох його пасажирів заарештовано.

Кілька свідків події перегородили автомобілю дорогу після скоєння ДТП. 

За даними очевидців, водій на великій швидкості не впорався з керуванням авто. 

У соцмережах з’явилося відео моменту ДТП.

Нагадаємо, 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася масштабна ДТП.

Теги: ДТП Франція автомобіль водій

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