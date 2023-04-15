У Франції автомобіль на шаленій швидкості врізався у натовп людей (відео)
Водія транспортного засобу та трьох його пасажирів заарештовано
У французькому місті Бордо автомобіль на швидкості в’їхав у натовп людей. Про це повідомляє France Bleu.
ДТП сталася у п'ятницю, 14 квітня, близько 23:00.
На своєму шляху водій збив і поранив сімох людей, двоє з яких зазнали серйозних травм і доставлені до лікарні.
Згідно з інформацією ЗМІ, водія транспортного засобу та трьох його пасажирів заарештовано.
Кілька свідків події перегородили автомобілю дорогу після скоєння ДТП.
За даними очевидців, водій на великій швидкості не впорався з керуванням авто.
У соцмережах з’явилося відео моменту ДТП.
Нагадаємо, 9 квітня на автодорозі Київ-Чоп під Житомиром сталася масштабна ДТП.
Коментарі — 0